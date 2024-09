Sono emerse nuove interessanti informazioni riguardo i prossimi Galaxy. Si tratta dei nuovi S25 Ultra. A riportare tali rumor è stato il noto insider Ice Universe. In particolare, viene fatto riferimento ad alcune immagini relative alle custodie del nuovo smartphone di Samsung.

Analizzando suddette indiscrezioni sul nuovo Galaxy S25 Ultra è importante ricordare che si tratta di informazioni non ancora confermate dall’azienda sudcoreana. Inoltre, la presentazione dello smartphone è ancora lontana quindi probabilmente sarà necessario attendere un po’ prima di ottenere dettagli certi. Nel frattempo, scopriamo cosa è stato evidenziato dalle immagini emerse.

Galaxy S25 Ultra: ecco i dettagli emersi sul design

Sempre secondo quanto emerso dalle immagini diffuse sembra che il nuovo dispositivo presenti, sul suo lato posteriore, un gruppo di fotocamere simile a quello presente sul suo predecessore. A differenziare i due smartphone c’è il design in pianta. I quattro angoli, infatti, risultano smussati, molto più del previsto.

Per quanto riguarda le dimensioni del nuovo Galaxy S25 Ultra, Ice Universe suggerisce che quest’ultime possano risultare particolarmente simili a quelle dell’iPhone 16 Pro Max di Apple. Secondo le sue dichiarazioni lunghezza, altezza e larghezza sono quasi le stesse. Nel dettaglio, per lo smartphone Samsung si parlerebbe di 162,8 x 77,6 x 8,2 mm. Mentre per l’iPhone 16 Pro Max le misure sono 163 x 77,6 x 8,3 mm.

A differire è invece il peso. Sembra, infatti, che il prossimo top di gamma di Samsung pesi circa 8grammi in meno del suo concorrente Apple. Il dispositivo di Cupertino pesa 227 grammi. Mentre il Galaxy S25 Ultra presenta un peso di 219grammi. Tale dettaglio rappresenta un punto di svolta per la stessa Samsung considerando che il predecessore della gamma pesa più di 230 grammi. Come suggerito si tratta solo di indiscrezioni. Per ottenere la conferma definitiva è necessario attendere l’arrivo di dichiarazioni ufficiali da parte di Samsung riguardo il suo nuovo smartphone Galaxy S25 Ultra.