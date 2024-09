YouTube ha svelato un ampio ventaglio di innovazioni in occasione dell’evento “Made on YouTube”, svoltosi il 18 settembre 2024. L’obiettivo dichiarato da Google è quello di fornire ai creator nuove possibilità creative grazie a strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Una delle principali novità riguarda l’evoluzione di Dream Screen. Ovvero un’opzione che permette la generazione automatica di sfondi nei video Shorts. Già introdotta lo scorso anno, questa funzione verrà presto potenziata con l’integrazione del modello di AI “Veo”. Questo è stato sviluppato da Google DeepMind, rendendo possibili video mai visti prima. La tecnologia DreamScreen consentirà, ad esempio, a un creator di BookTube di “entrare” letteralmente nelle pagine di un libro. Oppure a uno stilista di visualizzare idee innovative e creative in pochi secondi. Il tutto sarà facilmente identificabile grazie alla filigrana SynthID, che indicherà la provenienza IA del contenuto.

YouTube: tante novità per la nota piattaforma

YouTube ha poi annunciato un aggiornamento della scheda Ispirazione. La quale diventerà un vero e proprio assistente virtuale per i creator, supportandoli nelle fasi di brainstorming. Tale funzionalità verrà resa disponibile nel 2025 tramite una scorciatoia diretta all’interno di YouTubeStudio. Altre novità riguardano ancora il rapporto tra i creator e il loro pubblico. A tal proposito, la scheda “Community’ sostituirà quella dei commenti. In modo da offrire spunti di risposta grazie all’intelligenza artificiale, migliorando così la gestione delle interazioni con i fan. Per chi vuole ampliare il proprio pubblico, la nuova funzione Hype permette alle persone di sostenere i creator che preferiscono di più. Più punti Hype ottiene un video, più questo scalerà la classifica di visibilità. Infine, il sistema di doppiaggio automatico permetterà di tradurre i video in più lingue, con l’italiano tra quelle supportate. Così da migliorare l’accessibilità e il coinvolgimento delle persone di tutto il mondo. Google sta puntando a rendere il doppiaggio il più naturale possibile, migliorando di continuo la qualità delle tracce audio. Insomma, YouTube, con tutte queste novità, si prepara a rivoluzionare ulteriormente l’esperienza dei creator. Offrendo loro strumenti che aprono nuove prospettive di crescita e creatività.