Samsung Galaxy Tab A9+ vince a mani bassa la palma di miglior tablet per rapporto qualità/prezzo, un prodotto che riesce perfettamente ad avvicinare i consumatori all’acquisto verso il modello dell’azienda sudcoreana, con la sua capacità comunque di garantire buone prestazioni, anche di livello superiore alla fascia di prezzo di posizionamento.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 11 pollici di diagonale, trattasi di un TFT LCD di buona qualità, che viene a sua volta supportato dalla presenza di una batteria da 7040 mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, anche ad esempio per un uso sui 3/4 giorni consecutivi. Il processore è il MediaTek SM6375, SoC più che discreto, completato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Samsung Galaxy Tab A9+: che occasione su Amazon

E’ arrivato il momento di pensare di acquistare un nuovo tablet, soprattutto a questo prezzo, dovete sapere che il Samsung Galaxy Tab A9+ avrebbe un listino di 309 euro, cifra che risulta essere scontata del 36% in automatico nel momento in cui l’utente decide di completare l’acquisto, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 198 euro. L’ordine può essere completato al seguente link.

La versione in commercio, lanciata nel corso del 2023, è prevista dalla sola connettività WiFi, ciò sta a significare che per collegarsi alla rete non sarà possibile affidarsi ad una SIM. Esiste una variante di questo tipo, ma chiaramente risulta essere in vendita ad un prezzo maggiorato, più alto rispetto alla cifra indicata nell’articolo. E’ presente, ad ogni modo, la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che riesce a coprire ogni difetto di fabbrica, eventualmente che gli utenti potrebbero riscontrare in fase di utilizzo (non i danni accidentali, come sempre del resto).