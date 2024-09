A quanto pare Samsung vuole offrire al mondo dell’hardware PC qualcosa di nuovo e decisamente importante, sembra infatti aver avviato la produzione di massa del suo nuovo SSD NVMe Gen 5 PM9E1, evoluzione del precedente Gen 4 che garantisce delle prestazioni incredibilmente superiori, infatti offre una velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 14,5 GB/s e 13 GB/s, più che raddoppiando le prestazioni rispetto modello precedente, anche la durabilità è stata migliorata, aumentando da 1.200 TBW a 2.400 TBW (Terabytes Written), l’SSD sarà disponibile in tagli da 512 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB.

SSD per accontentare tutti in chiave IA

Al riguardo si è espresso il vicepresidente esecutivo di Samsung, YongCheol Bae, il quale ha dichiarato: “Il nostro PM9E1 con controller a 5nm offre un’efficienza energetica leader del settore e prestazioni massime validate dai nostri partner chiave. Nell’era dell’AI on-device in rapida crescita, il PM9E1 di Samsung offrirà una solida base per i clienti globali per pianificare efficacemente i loro portfolio AI”.

Sostanzialmente l’idea dietro a questo nuovo SSD, soprattutto nella sua variante più capiente è quella di garantire archiviazione e velocità in quantità, dal momento che entrando nell’era AI on device disporre dello spazio necessario è di primaria importanza, dunque sarà perfetto per salvare contenuti generati dall’AI, gaming, video ad alta risoluzione e altri file di grandi dimensioni, come se non bastasse anche l’efficienza energetica è migliorata incredibilmente attestandosi al 50% rispetto alla generazione precedente, con effetto benefico per l’autonomia della batteria anche durante l’esecuzione di task AI on-device.

Nonostante il lancio sia ormai imminente non ci sono indiscrezioni sul possibile prezzo al pubblico, sicuramente non si tratterà di un prodotto economico dal prezzo basso, soprattutto per quanto riguarda il taglio da 4Tb, non rimane che attendere l’arrivo sul mercato per vedere cosa deciderà di fare Samsung, la quale sicuramente da tempo domina la scena delle memorie SSD.