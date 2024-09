Kena ha lanciato una promozione per gli appassionati di calcio e intrattenimento che unisce i contenuti di TIMVISION, DAZN e Infinity+ a un prezzo competitivo. L’offerta prevede un costo di 24,99€ al mese per i primi tre mesi, senza spese di attivazione. Essa comprende una SIMKena Mobile con una nuova numerazione. Successivamente, dal quarto mese in poi, il prezzo passa a 44,99€. La promo si distingue per la combinazione di tre servizi di streaming in un unico pacchetto. Così da renderla appetibile per chi vuole godere di sport e film senza sottoscrivere singoli abbonamenti.

Kena Mobile: condizioni di attivazione e recesso, cosa sapere prima di sottoscrivere

Con TIMVISION, del valore di 6,99€ al mese, si accede a una vasta selezione di film, serie TV e canali come Eurosport, discovery+ e Mediaset. DAZN, nel suo piano Standard del valore di 44,99 euro al mese, offre le partite della Serie A, LaLiga. Oltre che alcuni incontri della Liga Portugal e la UEFA Women’s Champions League, ma anche basket, volley, NFL, boxe e contenuti di Eurosport. Infine, Infinity+ aggiunge film, serie e cartoni animati, incluso fino al 30 settembre 2025, con un valore di 7,99€ al mese. Oltre ai contenuti video, l’offerta include anche 1GB di traffico dati in 4G ogni mese ed una velocità massima di download di 60Mbps.

Per attivare tale servizio, è necessario mantenere attivo il servizio di ricarica automatica per tutta la durata del contratto, che è di 12 mesi. Il piano telefonico associato alla SIM prevede tariffe di 0,35cent. al minuto per le chiamate, 0,25 per singolo SMS inviato e 0,50 per ogni 50MB di dati extra utilizzati. È importante sottolineare che non è incluso il TIMVISION Box per la visione dei contenuti.

La disdetta può essere richiesta con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto. Senza penali o costi aggiuntivi. Le modalità di recesso includono la possibilità di contattare l’assistenza al numero 181, inviare un fax al numero 800.181.181. Oppure attraverso una raccomandata a TIM Spa a Milano.