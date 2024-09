La casa automobilistica NIO sarebbe interessata ad acquistare la fabbrica di Bruxelles del marchio Audi. Questa la notizie che nelle scorse ore diffondeva le intenzioni del brand di procedere con l’acquisto dello stabilimento.

In realtà, però, è stata la stessa casa automobilistica cinese a smentire quanto diffuso, ribadendo che le voci diffuse sul web erano del tutto infondate. Nonostante le indiscrezioni diffuse, dunque, sembra che da parte del brand cinese non ci sia nessun intenzione di acquisire uno stabilimento della casa costruttrice Audi. Scopriamo insieme ulteriori dettagli sulle intenzioni del brand cinese e sulla sua volontà di espandere la propria produzione di vetture.

NIO: sarà davvero sua la fabbrica di Bruxelles?

La casa automobilistica vorrà veramente acquistare lo stabilimento Audi presente a Bruxelles? Nonostante le diverse indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi, le intenzioni della casa automobilistica con sede a Shangai sembrano essere piuttosto chiare.

Al fine di rendere più chiari i progetti futuri del brand, William Li, fondatore, presidente e CEO di NIO ha deciso di esprimere la propria opinione. A tal proposito, avrebbe però dichiarato che non si procederà con l’acquisto dello stabilimento di Bruxelles. Tale stabilimenti, dunque, non è nei piani di espansione. Inizialmente si pensava che NIO volesse procedere con l’acquisto dello stabilimento per aggirare le nuove tariffe doganali imposte dalla Commissione europea.

Ma quali saranno dunque le sorti dello stabilimento Audi di Bruxelles? Non dimentichiamo che la casa automobilistica dei Quattro Anelli sta pensando di porre fine alla produzione del suo SUV Q8 e-tron a causa di una richiesta del tutto bassa da parte degli utenti. Audi Procederà dunque con la chiusura del suo stabilimento? Ancora non sappiamo nulla di certo ma è un’ipotesi che non può essere esclusa. Rimaniamo in attesa di dichiarazioni ufficiali per capire cosa deciderà di fare la casa automobilistica dei Quattro Anelli.