Il colosso americano Apple ha ormai presentato in veste ufficiale la nuova serie di smartphone top di gamma iPhone 16. Come spesso accade, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano hanno cominciato a proporre la vendita di questi dispositivi, sia in un’unica rata sia in piccole comode rate mensili. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Vodafone, ma ora è arrivato il turno di Iliad. Anche questo operatore ha infatti avviato le vendite di questo dispositivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iPhone 16, la nuova serie top di gamma disponibile anche con Iliad

In questi ultimi giorni gli utenti potranno acquistare uno dei nuovi modelli di iPhone 16 anche con il noto operatore telefonico Iliad. Come già accennato in apertura, infatti, anche questo operatore ha avviato le vendite dei nuovi top di gamma di casa Apple. In particolare, gli utenti potranno decidere se acquistare questi prodotti in un’unica soluzione, oppure se pagarli in comode rate mensili.

Partiamo dal modello iPhone 16. Quest’ultimo sarà acquistabile dagli utenti in un’unica soluzione da 979 euro per il taglio di memoria da 128 GB. Se si sceglieranno le rate mensili, gli utenti dovranno sostenere un costo di partenza di 40,79 euro al mese per 24 rate mensili. Se si deciderà di pagare in 12 rate mensili, il prezzo partirà da 81,58 euro al mese. I prezzi ovviamente aumenteranno in caso di scelta di un taglio di memoria più capiente.

Uno dei modelli più interessanti da acquistare, però, è sicuramente il nuovo iPhone 16 Pro, consigliatissimo per tutti i content creator. Con l’operatore telefonico Iliad, in particolare, gli utenti potranno acquistarlo in un’unica soluzione a partire da 1239 euro per il taglio di memoria da 128 GB. Anche in questo caso, sarà possibile scegliere di acquistarlo in piccole rate mensili. Con 24 rate mensili, gli utenti dovranno pagare un costo di partenza di 51,62 euro al mese. Con 12 rate mensili, invece, gli utenti dovranno sostenere un costo di partenza di 103,25 euro al mese.