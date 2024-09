Da un po’ di tempo ormai si parla spesso dei nuovi dispositivi pieghevoli “tri–fold”. In particolare, Huawei ha segnato un punto di svolta per tale settore, presentando il suo nuovo Mate XT Ultimate Design. Un dispositivo che già prima del suo lancio ufficiale prometteva di rivoluzionare il settore con le sue due cerniere e uno schermo piegato in tre. Ora sembra che anche altre aziende intendano investire in tali dispositivi. In particolare, delle immagini trapelate online permettono di avere un primo sguardo su quello che potrebbe essere il debutto dei nuovi smartphone tri-fold di Xiaomi.

Xiaomi sarà la prossima azienda a presentare un tri-fold?

Le immagini condivise evidenziano la presenza di un brevetto depositato dall’azienda in Cina. Fino a pochi giorni fa quest’ultimo risultava essere un segreto ed ora è stato rivelato al pubblico. Come evidenziato, sembra che il tri-fold di Xiaomi sia in grado di piegarsi su due assi principali verticali. Caratteristica che lo rende più simile al nuovo Huawei Mate XT Ultimate Design per il mercato cinese.

Il display del nuovo dispositivo Xiaomi potrebbe presentare dimensioni considerevoli. Quest’ultime si avvicinerebbero ai 12,4 pollici. Da chiuso, lo smartphone presenta dimensioni simili a quelle del Fold 6. La piegatura ha due sensi e il dispositivo dovrebbe chiudersi a libretto.

Per quanto riguarda il comparto fotografico dalle immagini non sembra che ci saranno particolari differenze rispetto ai soliti dispositivi pieghevoli. L’isola posteriore dello smartphone presenta una forma rettangolare. inoltre, quest’ultima è in rilievo.

Ovviamente è importante ricordare che si tratta di un brevetto. Ciò significa che le caratteristiche del nuovo dispositivo potrebbero cambiare. Inoltre, la sua presenza non garantisce che il dispositivo arrivi effettivamente sul mercato. Nel mentre, sembra che Xiaomi potrebbe presentare suddetto tri-fold nel 2025, durante il prossimo Mobile World Congress di Barcellona. L’evento potrebbe rappresentare l’occasione ideale per conoscere ulteriori informazioni riguardo il tri-fold di Xiaomi.