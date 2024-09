WhatsApp ha introdotto una nuova funzione. Una novità che promette di rendere l’esperienza degli utenti ancora più interattiva. Dopo il successo degli aggiornamenti di Stato, la nota app di messaggistica continua a rinnovarsi. Provando ad ispirarsi alle Storie di piattaforme come Instagram e Snapchat. A tal proposito, grazie alle ultime novità introdotte, le persone potranno menzionare i propri contatti direttamente negli Stati. Ovvero, ogni volta che qualcuno sarà taggato in un aggiornamento, riceverà una notifica speciale che lo informerà di essere stato menzionato. Questa funzione amplia così le possibilità di coinvolgimento tra gli utenti. Cosa che permette interazioni più dinamiche e immediate.

Menzioni negli Stati: una nuova era per le interazioni su WhatsApp

Attualmente, la funzione è in fase di test sulla versione Beta di WhatsApp per Android. Specificamente la 2.24.20.9. Anche se ancora non è disponibile per tutti, chi sta testando l’aggiornamento ha già notato la comparsa di una nuova icona vicino alla barra delle didascalie. Questa, nel prossimo futuro, permetterà la condivisione degli aggiornamenti di Stato, migliorando ulteriormente l’interattività. Ad ogni modo, al momento tale funzione non è ancora completamente attiva e non prevede una spiegazione esplicita per gli utenti. Cosa che ha generato un po’ di confusione.

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno pensato di rendere più semplice e accessibile l’uso di questa nuova funzionalità. Una volta che sarà disponibile per tutti, il pulsante di ricondivisione sarà ingrandito e accompagnato da un testo esplicativo. Ciò contribuirà a rendere l’esperienza più intuitiva. Soprattutto per chi non è abituato a usare queste opzioni. Infatti, non solo sarà possibile menzionare i propri contatti, ma anche ricondividere gli Stati con pochi semplici passaggi.

L’obiettivo della piattaforma dunque è quello di migliorare continuamente l’esperienza d’uso. In modo da renderla ancora di più coinvolgente. La possibilità di menzionare e ricondividere contenuti avvicina WhatsApp alle funzionalità già presenti su altre piattaforme social. Anche se cerca comunque di mantenere la sua identità come app di messaggistica immediata. Si prevede che tale innovazione sarà rilasciato a breve per tutti. Dunque non ci resta che attendere ancora un po’.