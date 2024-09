Soltanto pochi giorni fa il produttore tech Vivo aveva svelato ufficialmente l’imminente arrivo di un nuovo membro della famiglia Vivo V40. Si tratta del prossimo Vivo V40e. Ora, però, l’azienda ha rivelato tramite un’immagine teaser anche la data del suo debutto ufficiale, che si terrà ormai tra pochissimi giorni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo V40e, l’azienda rivela ufficialmente la data del suo debutto sul mercato

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha rivelato tramite una immagine teaser la data del debutto ufficiale del suo prossimo smartphone della famiglia Vivo V40. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo V40e. Secondo l’immagine teaser pubblicata dall’azienda, il nuovo medio di gamma dell’azienda si appresta ad essere annunciato sul mercato tra pochissimi giorni.

Secondo il teaser, infatti, il nuovo device sarà annunciato ufficialmente durante un evento che si terrà il prossimo 25 settembre 2024 alle ore 12 pm. Almeno in un primo momento, questo device sarà svelato per il solo mercato indiano. Successivamente, come spesso accade, l’azienda dovrebbe presentarlo in veste ufficiale anche presso altri mercati, tra cui sicuramente quello cinese.

Dal punto di vista tecnico, l’azienda non ha rivelato molti dettagli fino ad ora. Nel corso delle ultime settimane, però, sono emerse in rete numerose indiscrezioni e rumors che ci hanno dato un’idea generale di cosa aspettarci. Secondo quanto è emerso , infatti, sappiamo che il prossimo Vivo V40e potrà contare sulla presenza di un notevole comparto fotografico. Ci sarà infatti un sensore fotografico principale Sony IMX882 con stabilizzazione ottica dell’immagine. Lo smartphone avrà poi un design molto curato, con un display frontale dai bordi curvi. Sarà un pannello con una diagonale pari a 6.77 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Insomma , non ci resta che attendere il suo debutto ufficiale per scoprire il suo prezzo di vendita sul mercato.