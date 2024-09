Il mercato è ricco di offerte competitive che cercano di attirare l’attenzione di milioni di utenti. Uno degli operatori che più si fa valere è sicuramente Very Mobile. In particolare, l’operatore propone la sua Giga x2 con prezzo fisso “per sempre”. La promo mette a disposizione degli utenti chiamate ed SMS illimitati. E non solo, a ciò si aggiungono 200 GB di traffico internet in 4G. Un piano davvero vantaggioso che si arricchisce ulteriormente grazie al prezzo mensile. Sarà possibile, infatti, approfittare della promo Flash Black!XL. Il tutto sarà disponibile con solo 6,99euro al mese.

La promo di Very Mobile rappresenta un’occasione davvero imperdibile. A tal proposito è importante sottolineare che sarà possibile procedere con l’attivazione entro il 26 settembre. Dopo questa data, salvo future proroghe, l’offerta non sarà più disponibile.

I vantaggi dell’offerta Giga x2 di Very Mobile

Attivando la promozione messa a disposizione dall’operatore è possibile ricevere, senza costi aggiuntivi la nuova SIM. La spedizione a casa è gratuita, così come l’attivazione della scheda.

Gli utenti interessati alla promo possono procedere recandosi in uno degli oltre 3000 punti vendita presenti in Italia. Qui, addetti esperti sono a disposizione per procedere con l’attivazione, fornendo assistenza diretta. In alternativa, è possibile attivare la promo anche da casa. Per farlo basta recarsi sul sito ufficiale di Very Mobile e cercare l’apposita pagina dedicata. Con un paio di semplici passaggi è possibile attivare la promo inserendo tutte le informazioni utili richieste dall’operatore.

Oltre al pacchetto dati messo a disposizione, Very Mobile offre anche una copertura in tutta Italia pari al 99,7%. La rete 4G compresa nell’offerta permette agli utenti di navigare senza intoppi. In questo modo gli utenti potranno approfittare di velocità e sicurezza. Come anticipato, la promo sarà disponibile solo per alcuni giorni. Se siete interessati, il consiglio è quello di procedere il prima possibile per evitare di perdere questa straordinaria opportunità offerta da Very Mobile.