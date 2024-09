Mediaworld: le OFFERTE EXTRA FOLLI del mese sono qui

Cerchi una selezione vastissima di prodotti tecnologici? Mediaworld è sempre un passo avanti! Non c’è bisogno di cercare altro store, perché le sue offerte esclusive battono la concorrenza a mani basse. Sei alla ricerca di uno smartphone o di un tablet super sottile? Mediaworld è il posto perfetto dove iniziare il tuo shopping! Marchi come Apple, Samsung, OPPO, LG e Hisense sono in promo folli ed hanno prezzi ribassatissimi che ti faranno impazzire di gioia!

Che tu preferisca l’eleganza di un iPhone o l’innovazione dei pieghevoli Samsung, qui troverai tutto ciò che desideri! Mediaworld ha sconti sublimi! Ti aspettano sia online che nei punti vendita fisici. Se non hai ancora dato un’occhiata al sito ufficiale, è il momento giusto per scoprire ogni promozione! Potrai anche scovare qualche offerta nascosta! Non dimenticare di fare un salto in negozio: c’è sempre una sorpresa speciale dietro l’angolo, pronta a stupirti!

TV da sogno a prezzi shock soltanto da Mediaworld e per un tempo limitato

Se sei in cerca di una nuova TV per trasformare il tuo salotto in un angolo cinema, Mediaworld ti offre promozioni da non perdere! Fino al 30 settembre, hai la possibilità di ottenere un rimborso fino a 200€ acquistando una soundbar Bluetooth HT-SF150 in combinazione con i televisori Sony BRAVIA LED X75WL o 85X80L. Non è forse l’offerta perfetta per creare il tuo home cinema ideale?

Vuoi un televisore UHD 4K a un prezzo strepitoso? Il Sony KD55X75WL TV LED 55” è promo pazzesca al prezzo di appena 699,99€! E se desideri uno schermo ancora più grande per un’esperienza davvero cinematografica, il Sony KD65X75WL TV LED 65” è disponibile a 869,99€. In più, Mediaworld rende tutto più semplice con la rateizzazione a tasso zero, permettendoti di diluire la spesa senza pensieri. Le promozioni non finiscono qui! Dai gadget tecnologici ai grandi elettrodomestici, c’è qualcosa per tutti. Ma attenzione! Come detto, queste occasioni straordinarie scadono il 30 settembre, quindi non perdere tempo! Corri sul sito ufficiale o metti il turbo e vai nel punto vendita più vicino. Mediaworld ti aspetta con offerte che non troverai da nessun’altra parte!