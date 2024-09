La nuova serie di iPhone 16 è ora disponibile per l’acquisto in vari mercati. A tal proposito Apple ha introdotto quattro modelli. Ovvero iPhone16, 16Plus, 16Pro e iPhone16Pro Max. Come consuetudine però, l’azienda non ha comunicato ufficialmente i valori tecnici delle batterie. Ad ogni modo, grazie alle informazioni rilasciate dall’agenzia brasiliana Anatel, sono stati rivelati i dettagli sulla capacità delle batterie. È emerso che tutti i modelli presentano un incremento rispetto ai precedenti. Tra questi, il 16 Pro ha registrato risultati più consistenti.

iPhone 16: miglioramenti delle prestazioni e ricarica veloce

Le capacità delle batterie sono però state annunciate. L’iPhone 16 ha una batteria di 3.561mAh, con un aumento del 6,3%. Il modello Plus offre 4.674mAh, con un incremento del 6,6%. Il 16Pro, invece, ha una batteria di 3.582mAh, con un notevole incremento del 9,4%. Infine, il Pro Max presenta 4.685mAh, con un aumento del 6%. Questi miglioramenti si riflettono in una maggiore durata complessiva, grazie anche all’efficienza dei nuovi chip A18 e A18 Pro. In più, Apple ha messo in evidenza ottimizzazioni termiche che migliorano la gestione energetica.

Oltre all’aumento della capacità, i nuovi iPhone16 offrono prestazioni della batteria superiori. Ad esempio, l’iPhone 16 supporta 22 ore di riproduzione video, rispetto alle 20 ore del modello precedente. Il 16 Plus può raggiungere 27 ore. Mentre il 16Pro arriva a 27 ore, in aumento rispetto alle 23 ore del 15Pro. Il Pro Max, infine, offre 33 ore, superando le 29 ore del 15 ProMax.

Un’altra novità riguarda la velocità di ricarica. Tutti i modelli supportano la ricarica MagSafe a 25W. Ma è necessario un caricatore di ultima generazione. Attraverso la connessione USB-C, gli iPhone possono ricaricarsi fino a 45W, riducendo notevolmente i tempi di attesa. Con questi aggiornamenti, Apple punta a soddisfare le crescenti aspettative degli utenti in termini di autonomia e prestazioni. Come sempre l’ azienda punta così ad offrire le tecnologie più innovative e all’ avanguardia del momento.