Apple iPhone 15 è disponibile su Amazon con uno sconto davvero imperdibile, gli utenti si ritrovano a poter risparmiare molto di più di quanto avrebbero mai immaginato, raggiungendo comunque l’acquisto di un ottimo smartphone, sebbene a tutti gli effetti non sia più l’ultima versione della line-up dell’azienda americana.

Il prodotto raggiunge dimensioni complessivamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, più precisamente è di 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri, con un peso di 171 grammi, così da risultare facilmente maneggiabile ed utilizzabile praticamente da chiunque. Il processore è l’ottimo A16 Bionic di Apple, esa-core con frequenza di clock massima a 3,46GHz, affiancato da una GPU 5-core di Apple ed anche da 6GB di RAM con 128GB di memoria interna. Prestate attenzione a tale quantitativo, in quanto non potrà essere incrementato con l’ausilio di una microSD.

Apple iPhone 15: la pazza offerta di Amazon

La promozione disponibile su Amazon in questi giorni è assolutamente imperdibile, infatti gli utenti che hanno sempre pensato essere necessari 879 euro per l’acquisto di un iPhone, resteranno delusi dal sapere che il prodotto è oggi in vendita con uno sconto di 150 euro, così da poter arrivare a spendere solamente 759 euro. La variante discussa nel nostro articolo è distribuita no brand con garanzia di 2 anni. L’acquisto lo potete completare qui.

Sebbene si tratti a tutti gli effetti della variante base della scorsa line-up, è bene comunque sapere che si tratta di un prodotto con una eccellente base fotografica, più precisamente parliamo di una coppia di sensori nella parte posteriore: un principale da 48 megapixel, seguito poi da un secondario ultragrandangolare da 12 megapixel. La risoluzione massima che si può raggiungere negli scatti è 8000 x 6000 pixel, mentre i video vengono girati anche in 4K a 60fps.