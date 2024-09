Amazon ha lanciato in versione beta “Project Amelia”. Un assistente personale basato sull’intelligenza artificiale generativa. Questo strumento è pensato per semplificare le attività quotidiane dei venditori che utilizzano la piattaforma. Si tratta si un qualcosa assolutamente innovativo che è stato sviluppato utilizzando Amazon Bedrock.Una tecnologia che consente di accedere ai più recenti modelli di AI in modo scalabile. Project Amelia non si limita a fornire risposte, ma combina una vasta conoscenza generale con competenze specializzate in ambito e-commerce. I venditori, spesso alle prese con una mole di lavoro complessa e diversificata, potranno contare su un assistente che fornisce informazioni precise. Ma che impara dalle interazioni, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni singola attività.

Amazon: un’assistenza sempre più intelligente e personalizzata per i venditori

Disponibile attraverso Seller Central, Project Amelia è sempre pronto a rispondere a domande. Ma anche dare consigli e fornire accesso immediato a report e metriche essenziali per il monitoraggio del business. Il suo obiettivo è quello migliorare la gestione complessiva delle operazioni di vendita. Le quali vanno dalla creazione e promozione dei prodotti alla conformità con le normative. Per poi giungere alla gestione della logistica. In altre parole, con questo strumento, Amazon punta a fornire un aiuto concreto ai venditori. Così da rendere più semplice affrontare le sfide che caratterizzano il commercio online su scala globale.

Le funzionalità attuali di Project Amelia, per quanto già avanzate, rappresentano solo l’inizio di un progetto più ampio. Amazon prevede, infatti, di estendere ulteriormente le capacità del sistema, rendendolo capace di anticipare le esigenze dei venditori. Ciò significa che, in futuro, Amelia non si limiterà a rispondere a domande o a fornire metriche. Ma sarà persino in grado di intraprendere azioni concrete per conto dei venditori. In modo da prevenire i problemi e ottimizzare il lavoro delle loro attività. Grazie alla sua capacità di apprendimento continuo, il sistema si evolverà per gestire scenari sempre più complessi.

Un’altra caratteristica di Project Amelia è la personalizzazione. Il sistema è progettato per adattarsi a ogni singolo venditore. In più, l’integrazione con i modelli di AI più avanzati le permette di evolvere costantemente. Garantendo che le informazioni e le strategie proposte siano sempre aggiornate e pertinenti al contesto del mercato.