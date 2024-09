Se stavate aspettando un nuovo capitolo della saga di The Sims, a quanto pare potete abbandonare ogni speranza, sembra infatti che il quinto capitolo ufficiale della saga non si farà e non arriverà, nel dettaglio emerge che l’azienda EA abbia intenzione di investire sul quarto capitolo con dei corposi update in grado di migliorare e rinnovare l’esperienza di gioco.

La conferma direttamente da EA

Kate Gorman, vicepresidente di EA, ha confermato che non ci sarà un The Sims 5, ne ha parlato presso un’intervista a Variety in cui ha dichiarato: “Stiamo lavorando alla creazione di una nuova era di ‘The Sims’, non stiamo pensando di sostituire i progetti precedenti, ma aggiungeremo solo qualcosa al nostro universo, ciò implicherà che continueremo a offrire la stessa esperienza di simulazione e tutto ciò che le persone vorrebbero da un quinto capitolo, ma non significa che le faremo ricominciare da capo, azzerando tutti i loro progressi, facendo perdere loro tutto quello che hanno costruito giocando al 4“.

In definitiva emerge dunque che un quinto capitolo non arriverà bensì assisteremo a corposi update che consentiranno di migliorare incredibilmente l’esperienza del quarto capitolo, consentendo di non perdere i propri progressi, ma allo stesso tempo di usufruire di qualcosa di nuovo, tutte le ipotesi vanno in favore di una versione multiplayer online che probabilmente verrà testata nei prossimi mesi in una beta su invito, in modo tale che i giocatori possano incontrarsi online l’uno con l’altro all’interno del mondo digitale di The Sims.

Secondo le voci di corridoio questa nuova variante del franchise si chiama Project Rene e sarà appunto una versione online multiplayer che prima di essere introdotta richiederà una lunga fase di test, sembra dunque che l’obiettivo primario di EA sia offrire qualcosa di nuovo, ma allo stesso tempo consentire di mantenere tutti i traguardi raggiunti fino a questo momento, non rimane dunque che attendere per vedere l’evoluzione della situazione.