A quanto pare Samsung ha deciso di espandersi, nel dettaglio però non hai intenzione di intraprendere qualcosa di nuovo o di innovativo, ha puntato gli occhi su una fascia del mercato che annovera al suo interno dispositivi dal prezzo decisamente accessibile ma allo stesso tempo racchiude la fetta di utenza più ampia, stiamo parlando della fascia medio bassa e di tutti gli smartphone che vi appartengono.

Una novità che fa la differenza

A quanto pare l’azienda coreana non vuole lasciare proprio niente a nessuno e per cercare di incentivare l’acquisto dei suoi device di questa fascia ha avviato una nuova politica, in passato infatti l’azienda garantiva quattro aggiornamenti maggiori del sistema operativo per questi dispositivi più 5 anni di patch di sicurezza, questi valori saranno incrementati a ben sei anni per entrambi gli elementi.

Si tratta di una mossa strategica che ovviamente vuole mettere i riflettori sotto questa tipologia di dispositivo che comunque risulta una delle più vendute all’interno del mercato, la fascia top di gamma infatti nonostante abbia prezzi decisamente importanti annovera una nicchia decisamente ristretta a confronto invece della fascia medio bassa, ciò significa che dominare quest’ultima garantirebbe un gettito fiscale per Samsung non indifferente e probabilmente anche maggiore della fascia top di gamma.

Il futuro Samsung Galaxy A16 5G sarà il primo ad essere accompagnato da sei anni di aggiornamenti del sistema operativo, ciò è di fatto reso possibile anche dall’evidente miglioramento delle componenti che rappresentano questa fascia, questi dispositivi infatti tendenzialmente funzionano bene in modo fluido senza troppe pretese, ciò consente di tenere aggiornato il tutto per più tempo, l’evidente miglioramento dell’hardware è la chiave.

Non a caso il dispositivo racchiude uno schermo da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz e sarà mosso da un SoC Exynos 1330 o Dimensity 6100.

Dunque questa è la novità in arrivo per la fascia medio bassa di Samsung, i prossimi device avranno ben sei aggiornamenti di Android garantiti senza nessun tipo di problema.