Il Samsung Galaxy A25 5G è uno smartphone di fascia medio-bassa con il quale gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una delle migliori occasioni del momento, infatti sono incredibili le prestazioni che si possono raggiungere, spendendo relativamente poco.

Lo smartphone ha dimensioni complessivamente nella media, raggiungendo per la precisione 161 x 76,5 x 8,3 millimetri di spessore, così da risultare facilmente utilizzabile con una sola mano, oltre che facilmente trasportabile praticamente dovunque si desideri, basterà posizionarlo nella tasca dei pantaloni. Ciò non limita le dimensioni del display, essendo comunque un componente da 6,5 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD+, mantenendo comunque elevata la qualità generale.

Ricevete le offerte Amazon con i codici sconto gratis, solo iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Samsung Galaxy A25 5G: l’occasione migliore del momento

Cogliete subito l’occasione per acquistare un Samsung Galaxy A25 5G pagandolo veramente molto poco, ad oggi può essere comprato con un esborso finale di soli 194,98 euro, così da approfittare della riduzione del 39% che gli utenti si ritrovano a poter scoprire rispetto al 319 euro previsto originariamente di listino. L’ordine può essere completato qui.

Trattasi a tutti gli effetti di un prodotto che integra al proprio interno processore Samsung Exynos 1280, con al suo fianco una GPU Mali-G68, ma anche 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che comunque è espandibile con microSD). Nulla toglie al comparto fotografico, dove si possono trovare una fotocamera principale da 50 megapixel, che viene a sua volta affiancata da un sensore secondario da 8 megapixel, oppure un effetto bokeh da soli 2 megapixel. L’angolo massimo di visualizzazione è di 120 gradi, mentre anteriormente trova posto un sensore da 13 megapixel con apertura F2.2. Gli utenti possono registrare al massimo video in 4K a 30fps, appoggiandosi su una batteria da 5000mAh, che riesce comunque a garantire una buonissima usabilità quotidiana, prima di essere costretti alla ricarica.