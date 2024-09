WhatsApp: è con questo trucco che siete invisibili in chat

Immaginate di avere un’applicazione che vi consente di restare invisibili su WhatsApp, ma leggendo ugualmente tutti i messaggi che arrivano. Per chi non lo sapesse, esiste una soluzione del genere ed è anche gratuita, oltre che legale al 100%. In basso ci sono tutte le informazioni necessarie per conoscerla al meglio.

WhatsApp: esiste un modo per risultare invisibili anche quando si leggono tutti i messaggi

Gli utenti che stanno utilizzando WhatsApp ultimamente, sanno che arriveranno degli aggiornamenti molto interessanti che tenteranno di migliorare l’intera esperienza. Allo stesso tempo c’è da dire che esistono delle funzionalità esterne che spesso tornano utili, soprattutto quando si tratta di ottenere un livello molto più alto di privacy. Certamente la piattaforma rende disponibili diversi modi per restare in discrezione totale, ma molto spesso bisogna piegarsi alle regole ferree che l’applicazione impone. Chi non vuole infatti aggiornare il proprio ultimo accesso, non potrà vedere neanche più quello degli altri ed è per questo motivo che si ricorre a soluzioni esterne.

A tal proposito, si torna a parlare di un’applicazione che ha fatto molto rumore negli ultimi tempi e che prende il nome di Unseen. Questa proposta, per molti limitata ma per altri molto utile, garantisce la possibilità di venire a conoscenza di tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp senza perderne neanche uno ma senza fare l’accesso.

L’applicazione in questione è molto semplice da utilizzare: una volta scaricata, va collegata all’account WhatsApp. Ad ogni messaggio in arrivo, sarà proprio Unseen ad intercettarlo, proponendolo all’utente per farglielo leggere senza possibilità di rispondere. Si tratta dunque di un’applicazione a puro scopo informativo riguardo ai messaggi che arrivano su WhatsApp, la quale non aggiorna ovviamente l’ultimo accesso. Al momento non ci sono vincoli di alcun genere e soprattutto non c’è nessun pagamento da fare. L’applicazione è disponibile nel formato apk e solo per Android.