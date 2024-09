La nota casa automobilistica Audi si appresta a portare diversi nuovi veicoli di rilievo nel corso dei prossimi mesi. Uno di questi, sarà senza ombra di dubbio la nuova generazione di Audi Q7. Questa versione sarà per lo più un restyling, ma che porterà in primis alcune novità dal punto di vista estetico e poi sicuramente anche dal punto di vista delle motorizzazioni. Nel corso delle ultime ore, in particolare, abbiamo avuto modo di scoprire alcune di queste novità grazie ad alcune foto spia del veicolo scattate durante alcuni test su strada. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Audi Q7, il nuovo restyling è stato avvistato su strada in alcune foto spia

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi veicoli di punta della casa automobilistica dai quattro anelli è stato avvistato su strada in alcune foto spia. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova generazione di Audi Q7. Quest’ultimo veicolo è stato dunque avvistato durante alcuni testi di efficienza su strada sulle piste del sud Europa.

Come è emerso in queste settimane, la nuova generazione del suv di casa Audi sarà per lo più un restyling, ma apporterà diversi miglioramenti, anche dal punto di vista estetico. Dalle foto spia, possiamo notare come il veicolo risulti ancora nascosto dalla presenza di diversi camuffamenti. Nonostante questo, è comunque possibile scorgere alcune novità. Tra queste, ci sarà ad esempio sul fronte una nuova griglia dalla forma esagonale.

Sono stati poi ridisegnati anche i gruppi ottici, che questa volta presentano un design ancora più moderno, con forme sottili. Cambierà inoltre sul retro anche il paraurti, che ospiterà qui una grande griglia centrale. Anche qui i gruppi ottici avranno poi un look differente, con una linea luminosa che andrà ad unirli. Sappiamo inoltre che l’azienda automobilistica introdurrà anche alcune novità dal punto di vista delle motorizzazioni. In particolare, si parla di nuove unità endotermiche elettrificate.

Per il momento questo è quello che è emerso in queste ore della nuova generazione di Audi Q7. Ricordiamo comunque che il suo debutto sul mercato non arriverà prima del 2026, quindi c’è ancora del tempo per avere qualche informazione in più. Vi terremo comunque aggiornati.