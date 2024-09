Amazon ha lanciato una nuova interessante iniziativa. Quest’ ultima permette ai suoi clienti di ottenere un buono sconto di ben 10€. Come potete averlo? Semplicemente invitando un amico a utilizzare la piattaforma. Questa promo è valida fino al 30 settembre e potrà essere sfruttata solo da un numero limitato di partecipanti. Infatti i primi 4000 utenti idonei che seguiranno i passaggi richiesti riceveranno il credito promozionale.

Il meccanismo è semplice. Chi ha ricevuto l’invito da via e-mail può condividere un codice promozionale personale con un amico. Egli non deve aver mai fatto acquisti sulla suddetta applicazione. Oppure non aver effettuato ordini da almeno 12 mesi. Dopo di ché dovrà fare un acquisto minimo di 30€ su prodotti idonei. Così facendo potrà sbloccare l’atteso lo sconto. Fatto ciò, a sua volta “l’ amico” riceverà un buono da 10€. Tale strategia consentirà ad Amazon di acquisire nuovi utenti. Ma anche di riportare a spingere all’ acquisto coloro inattivi da tempo.

Amazon: come partecipare all’iniziativa e le regole da seguire

Per poter usufruire di questa offerta, è fondamentale seguire attentamente alcune regole. Prima di tutto, è necessario aver ricevuto una mail direttamente da Amazon contenente il codice. Solo i clienti che ricevono tale invito sono idonei a partecipare all’iniziativa. Una volta ricevuto il codice, si potrà condividerlo con amici o parenti che rispettano i requisiti dell’offerta.

L’acquisto della persona invitata deve però raggiungere un importo minimo di 30€. In più il codice può essere utilizzato esclusivamente su prodotti venduti e spediti da Amazon. Sono però escluse alcuni articoli. Come dispositivi elettronici, libri e alimenti per bambini. Per evitare complicazioni, è essenziale controllare con cura che ciò che viene scelto sia idoneo alla promozione.

Il codice promozionale deve essere correttamente applicato al momento del check-out. Altrimenti si rischia di non ottenere il beneficio promesso. Amazon raccomanda, poi, di leggere con attenzione i termini e le condizioni dell’offerta. Così da assicurarsi che tutto venga eseguito correttamente e con le massima facilità