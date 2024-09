Un pericolo che non dovete senza alcun dubbio sottovalutare è costituito dalle truffe online, gli attacchi fraudolenti tramite Internet stanno infatti aumentando in modo esponenziale e non risparmiano davvero nessuno, ovviamente il loro obiettivo è quello di portare i truffatori al profitto ingannando le vittime che possono perdere i dati sensibili come i codici bancari o le password per accedere le proprie piattaforme ufficiali.

Negli ultimi tempi questo fenomeno è largamente cresciuto e ha scoperto nuove piattaforme per colpire le vittime ignare, una tra le più popolari soprattutto negli ultimi tempi è WhatsApp, e truffatori stanno infatti diffondendo messaggi tramite la nota chat multimediale rivolti letteralmente a chiunque con obiettivo di ingannare chi legge per portarlo tramite strategie di ingegneria sociale a svolgere azioni specifiche con danni decisamente importanti per la propria persona.

Anche gli utenti italiani recentemente hanno iniziato a ricevere messaggi a scopo truffaldino che stanno insospettendo davvero chiunque e che ovviamente non vanno prese alla leggera, vediamo un po’ nel dettaglio di cosa si tratta.

Messaggi ingannevoli

I messaggi in questione arrivano da numeri non presenti nella lista contatti e con prefissi decisamente poco comuni, solitamente si tratta di richieste del vostro tempo che in caso di risposta hanno come seguito una serie di messaggi che invitano utente a seguire delle istruzioni sotto la promessa di facili guadagni da ottenere sul web in poco tempo, ovviamente si tratta di strategie pensate per indurre chi legge a consegnare con le proprie mani i propri dati sensibili, in modo poi da poter utilizzare per un furto d’identità o per un furto direttamente dal conto corrente.

Ovviamente quello che dovete fare è assolutamente non rispondere a questo messaggio e bloccare immediatamente il numero che te l’ho mandato, segnalare tutto WhatsApp e prestare attenzione nel caso doveste riceverne un altro da un numero diverso, avere occhio mal fidato e indispensabile tanto quanto rimanere informati su tutto ciò che accade in questo ambito.