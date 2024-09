WhatsApp cambia per sempre con interoperabilità e username

Usando WhatsApp, le persone hanno capito che non c’era altra applicazione che potesse rassomigliare al meglio le sue funzionalità. Effettivamente è questo il colosso della messaggistica ormai da diversi anni e pare che lo scettro non sia destinato a passare di mano.

Al momento, tantissime persone stanno prendendo nota dei tanti aggiornamenti che WhatsApp sta implementando, anche se ce ne sono due in particolare in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riportato, infatti sono moltissimi gli utenti che fremono alla sola idea di poter utilizzare gli username al posto dei numeri di telefono o semplicemente di ricevere dei messaggi da altre applicazioni di messaggistica, servendosi dell’interoperabilità. Sono queste le due funzionalità che rivoluzioneranno WhatsApp nel futuro prossimo, con gli aggiornamenti che almeno per il momento però non sono ancora pronti per la versione stabile. Ad utilizzarli, sono solo ed esclusivamente alcuni utenti iscritti al programma beta scelti appositamente da WhatsApp.

WhatsApp cambia per sempre con l’arrivo dell’interoperabilità

L’interoperabilità permetterà di ricevere i messaggi anche da altre piattaforme, direttamente all’interno di un’area riservata di WhatsApp. Sarà così che si potrà comunicare tramite le varie applicazioni di messaggistica istantanea, che in seguito alla decisione del DMA europeo, potranno dunque interagire tra loro.

WhatsApp: gli username sostituiranno i numeri di telefono e concederanno più privacy

Immaginate di dover dare il vostro contatto WhatsApp ad un altro utente e di non fornirgli necessariamente il numero di telefono. È questo il principio che rende gli username così appetibili: potrete farvi aggiungere su WhatsApp da altre persone dandogli il nome che avete inventato o il vostro nome reale.

D’altronde tutto ciò avviene su Telegram già da diversi anni, con le persone che possono cercare altri utenti semplicemente digitando il loro username nella barra di ricerca. È in questo modo che si offre dunque a tutti la discrezione che desiderano.