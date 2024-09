La famiglia di smartphone Vivo V40 continua ad allargarsi. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, l’azienda presenterà in veste ufficiale un nuovo dispositivo noto come Vivo V40e. Quest’ultimo è già stato il protagonista di numerosi rumors e indiscrezioni, ma ora sono emerse altre informazioni di rilievo, riguardanti soprattutto presunte specifiche tecniche e prezzo di vendita. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo V40e sta arrivando, ecco presunte specifiche tecniche e prezzi

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete nuove informazioni riguardanti uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo V40e. In particolare, sono emerse in rete quelle che sembrano essere le presunte specifiche tecniche e anche il possibile prezzo di vendita sul mercato.

Secondo quanto è emerso, il nuovo device di casa Vivo sarà dotato sul fronte di un ampio display super elegante con i bordi curvi ai lati. Si tratterà di un pannello con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 6.78 pollici e con una risoluzione pari a FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco pari a ben 4500 nits.

Dal punto di vista prestazionale, invece, lo smartphone dovrebbe essere alimentato da un processore di casa MediaTek. Dovrebbe trattarsi del soc MediaTek Dimensity 7300 accompagnato da diversi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Sul retro troveremo due fotocamere con un sensore fotografico principale da 50 MP. Non mancheranno all’appello neanche una batteria da 5500 mah e la certificazione di impermeabilità IP65.

Per quanto riguarda i possibili prezzi, si parla in rete di un prezzo di vendita compreso tra 213 euro e 320 euro.

Insomma, conosciamo praticamente tutto di questo nuovo dispositivo. Non ci resta che attendere il debutto ufficiale da parte dell’azienda.