TIM domina anche a settembre: 3 offerte Power arrivano fino a 300GB

Tra le offerte più importanti di cui TIM può vantarsi in questo momento ce ne sono tre che già alla fine del 2023 sono state incredibili, e che ora stanno andando ancora più forte.

Il gestore italiano ha deciso infatti di tenere ancora attive le sue famosissime Power, offerte mobili che garantiscono il meglio al loro interno, peraltro con prezzi molto più accessibili rispetto a quelli di altri provider che in molti non hanno apprezzato.

TIM vuole vincere anche a settembre e ci prova con le sue 3 Power

Andando per gradi, si può partire tranquillamente dall’offerta più vantaggiosa, ovvero la Power Special con tutto incluso. In questo caso, il prezzo resta di 9,99 € al mese per tutti coloro che possono sceglierla, concedendo tutto tra minuti, messaggi e giga. Per quanto riguarda i minuti, ci sono telefonate senza limiti verso tutti i gestori, mentre per quanto riguarda i messaggi ecco 200 SMS da inviare a chiunque. In merito poi a quella che è la navigazione sul web, ci sono ben 300 giga in 5G.

Le altre due offerte riescono comunque a tenere alta l’attenzione di chi sta cercando una: ecco la Power Iron e la Supreme Easy. In entrambi i casi i minuti e i messaggi restano praticamente uguali, proprio come quelli visti nell’offerta precedente. La prima soluzione vanta però 150 giga in 4G, mentre la seconda arriva a 200. Il prezzo della prima offerta è di 6,99 € mensili con la seconda che invece costa 7,99 €.

Il bello di queste offerte è che vantano anche un periodo promozionale: chi le sceglie adesso infatti può evitare di pagare la prima mensilità. Questo è certamente un vantaggio, anche se spetta solo a coloro che possono effettivamente optare per queste soluzioni. TIM vuole infatti che a scegliere le sue soluzioni siano solo ed esclusivamente coloro che provengono dai gestori virtuali e da Iliad.