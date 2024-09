Samsung continua lavorare nel settore dei dispositivi intelligenti. In particolare, l’azienda sudcoreana è a lavoro per realizzare un nuovo spazzolino smart. Il nuovo dispositivo intende rivoluzionare l’approccio degli utenti nell’igiene orale. Samsung ha da poco depositato il brevetto e, per il momento, non sono state rilasciate informazioni sulla data di lancio.

Samsung presenta il brevetto per un nuovo dispositivo smart

Sono emerse le prime immagini riguardo il dispositivo. Quest’ultime evidenziano una serie di caratteristiche e le principali funzionalità del prossimo spazzolino di Samsung. Il dispositivo intende aiutare gli utenti a monitorare la pulizia orale. Ciò è possibile con un sistema di sensori ideati per guidare i movimenti di chi usa il dispositivo per lavarsi i denti.

Lo spazzolino di Samsung è utile sia per gli utenti adulti che per i più piccoli. Rappresenta un aiuto pratico nell’imparare il modo corretto per spazzolare i denti e i tempi necessari per garantire un corretto processo di pulizia. Non procedere con i movimenti giusti o accelerare i tempi può causare gravi problemi come l’insorgere di gengiviti o carie.

Lo spazzolino è dotato di sensori della temperatura posizionai nella testina. Quest’ultimi permettono di rilevare la parte che si sta spazzolando. Per farlo vengono utilizzate delle variazioni dei livelli di calore. I sensori di movimento, invece, evidenziano i movimenti stessi e il modo in cui si muove lo spazzolino. Con tale tecnica il dispositivo avvisa gli utenti se si concentrano troppo su un determinato punto o se si stanno spazzolando tutti i denti.

Il dispositivo Samsung con l’unione di sensori di temperatura e movimento riesce ad aiutare gli utenti ad evitare tutto questo, garantendo una corretta igiene orale. Infine, lo spazzolino presenta un’ulteriore funzione particolarmente utile. Quest’ultima permette di inviare alla sua applicazione, dati riguardo le abitudini di pulizia. La condivisione di tali informazioni possono aiutare gli utenti ad analizzare le proprie consuetudini. Inoltre, aiuta i genitori nell’istruire i bambini riguardo alla pulizia dei denti.