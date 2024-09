Uno sconto letteralmente da impazzire è stato lanciato proprio in questi giorni su Amazon, dove gli utenti possono abbracciare una serie di prezzi bassissimi, tra cui spicca senza ombra di dubbio il Realme 12, il prodotto migliore del momento, per la sua capacità di mettere a disposizione il top del top, con una spesa ridottissima.

Il modello di cui vi parliamo nel nostro articolo è caratterizzato da un peso di 188 grammi, con dimensioni che rientrano negli standard a cui siamo abituati, infatti raggiungono 165,6 x 76,1 x 7,69 millimetri. Ciò è possibile nonostante un display da 6,72 pollici di diagonale, un ottimo IPS LCD che raggiunge risoluzione 1080 x 2400 pixel, seguito poi da un refresh rate a 120Hz per la massima fluidità possibile.

Realme 12: lo sconto è da non perdere su Amazon

Ottima occasione per acquistare uno dei prodotti di maggiore successo delle ultime settimane e mesi, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare il Realme 12, raggiungendo un livello di risparmio mai visto prima d’ora in Italia. Il suo valore finale, per la variante che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, corrisponde esattamente a soli 219 euro (contro i 279 euro di listino). L’acquisto può essere completato a questo link.

Il processore è un eccellente MediaTek Dimensity 6100 Plus, con alle spalle l’ottima configurazione di cui sopra, oltre ad un comparto fotografico di ottima qualità generale, che viene composto da due sensori: un principale da 108 megapixel ed un secondario da 2 megapixel. In questo caso le immagini sono scattate al massimo a 12000 x 9000 pixel, con fotocamera frontale da 8 megapixel, e video che purtroppo si fermano solamente al FullHD a 30fps. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida ad alta velocità.