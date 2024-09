Il lancio ufficiale di OnePlus 13 è previsto per ottobre, anche se l’azienda non ha comunicato una data ufficiale. Il motivo di questo mistero potrebbe essere legato a Qualcomm. Infatti, il prossimo flagship del brand sarà uno dei primi dispositivi ad arrivare sul mercato con il SoC Snapdragon 8 Gen 4.

OnePlus starebbe attendendo il lancio ufficiale del chipset, che dovrebbe avvenire in occasione dello Snapdragon Summit 2024, per annunciare il proprio device. Tuttavia, le indiscrezioni non possono attendere e il noto leaker Sanju Chaudhary ha anticipato alcune informazioni.

Stando a quanto emerso, il prossimo OnePlus 13 sarà caratterizzato da una inedita colorazione. Il device sarà commercializzato nella tonalità verde con la scocca realizzata in pelle vegana. Si tratta di una soluzione molto particolare che potrebbe fare gola a molti.

OnePlus 13 si tingerà di verde con una backcover in pelle vegana stando ad una nuova indiscrezione trapelata in rete

Passando alla possibile scheda tecnica del dispositivo, proviamo a raccogliere tutte le indiscrezioni emerse fino ad ora per ricostruire i principali punti di OnePlus 13. Lo smartphone sarà caratterizzato da un display OLED LTPO da 6.82 pollici con pannello curvo e refresh rate a 120Hz.

Come già indicato, il System-on-chip dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 4. La conferma indiretta arriva dalla piattaforma Geekbench su cui lo smartphone ha effettuato alcune prove. Il comparto fotografico sarà composto da una tripla ottica con un sensore principale LYT 808 1/1.4″ da 50 MP. A supporto troveremo uno zoom periscopico LYT 600 1/1.95″ da 50 MP e una lente ultra wide sempre da 50 MP.

La batteria supporterà la ricarica rapida a 100W con il cavo e a 50W in modalità wireless. Lo smartphone sarà certificato IP68/IP69 per la resistenza ad acqua e polvere e non mancheranno il supporto all’NFC, al sensore infrarossi e due speaker stereo.

Non resta che attendere maggiori dettagli in merito che certamente non tarderanno ad arrivare. Speriamo che OnePlus pubblici al più presto informazioni sulla data ufficiale di lancio così da potersi preparare a conoscere in nuovo flagship.