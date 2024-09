Il cambiamento climatico continua a provocare danni sempre più gravi. Tra questi l’aumento degli incendi boschivi. Eventi che minacciano gravemente la biodiversità e le comunità umane. Per rispondere a questa emergenza, Google ha annunciato da poco FireSat. Una rete di satelliti sviluppata in collaborazione con Muon Space e l’Environmental Defense Fund. Il progetto punta a rivoluzionare la prevenzione degli incendi. Esso prevede l’utilizzo di satelliti equipaggiati con sensori infrarossi in grado di rilevare incendi già in fase iniziale. Anche su aree di appena 25 metri quadrati.

FireSat: un’arma tecnologica contro il pericolo del fuoco

La rete FireSat sfrutterà l’intelligenza artificiale per migliorare l’accuratezza delle previsioni. Essa infatti combina immagini satellitari con dati sui fattori locali. Tra cui, ad esempio, le condizioni meteorologiche e la presenza di infrastrutture sensibili nelle vicinanze. Tale approccio consente di individuare e analizzare anche i segnali più deboli di possibili incendi. In modo da ridurre drasticamente i tempi di risposta delle autorità. L’obiettivo è fornire informazioni tempestive per intervenire quando la situazione è ancora piuttosto semplice da contenere. Si prevede che il primo satellite verrà lanciato all’inizio del 2025. Ma il completamento della costellazione è previsto per i prossimi anni.

La crescente frequenza degli incendi, causata da temperature in aumento e precipitazioni irregolari, rende essenziale l’utilizzo di simili strumenti tecnologici. Studiati e sviluppati appositamente per prevenire e gestire le emergenze. Google, con FireSat, punta così ad offrire un supporto fondamentale ai vigili del fuoco e agli enti locali. I quali spesso si trovan in difficoltà a causa della rapidità con cui i roghi si propagano. L’uso dei satelliti per il monitoraggio costante delle aree a rischio permetterà una sorveglianza continua, giorno e notte. Anche in zone remote difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali.

Non è la prima volta che Google si impegna nella lotta contro gli incendi. Nel 2020, l’azienda ha lanciato FireBench, un insieme di dati open source destinati a supportare la ricerca sui roghi boschivi su larga scala. FireSat rappresenta dunque un’evoluzione di questi sforzi. In quanto integra in sé le ultime tecnologie per fornire un sistema completo e automatizzato di rilevamento. La rete sarà in grado di monitorare vaste aree del pianeta, fornendo dati preziosi per la prevenzione, e per l’analisi post-incendio. Informazioni estremamente utili per studiare i fenomeni e prevenire futuri disastri.