Ford Ranger PHEV: il primo pick-up ibrido plug-in in Europa

Il mercato dei veicoli sta cambiando. Ford ha così deciso di adattarsi ai tempi che corrono. La casa automobilistica lancerà il suo nuovo Ranger PHEV, il primo pick-up ibrido plug-in, in Regno Unito ed Europa. Sarà disponibile precisamente a partire dalla primavera del prossimo anno. Perché scegliere proprio un pick-up ibrido? I vantaggi sono numerosi. Il motore è un 2.3 litri EcoBoost. Esso è abbinato a un motore elettrico e a una batteria da 11,8 kWh. Solo in modalità elettrica promette fino a 43 km di autonomia. Non basta? La potenza complessiva raggiunge i 275 CV, con una coppia massima di 690 Nm. Sono performance da non sottovalutare.

Il bello è che, nonostante la tecnologia ibrida, il Ranger PHEV mantiene la capacità di traino di 3.500 kg, identica a quella delle versioni diesel. Una vera rarità nel mondo dei pick-up ibridi. Ford ha progettato questo modello per chi cerca prestazioni elevate ma anche un occhio di riguardo per l’ambiente. Non si perde nulla, ma si guadagna in sostenibilità. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma è probabile che il nuovo modello costerà più delle varianti diesel. Tuttavia, Ford punta a conquistare una clientela diversa. Vuole accalappiarsi chi cerca una soluzione ecologica e che non vuol rinunciare alla potenza e alla versatilità di un pick-up tradizionale.

Tecnologia e versatilità con il nuovo modello Ford

Chi lavora nel settore commerciale o edile troverà nel Ranger PHEV un alleato perfetto. Grazie al sistema Pro Power Onboard, sarà possibile alimentare utensili e attrezzature fino a 6,9 kW direttamente dal veicolo. Un vantaggio per chi ha bisogno di una fonte di energia sempre a portata di mano. Mandy Dean, direttrice del settore commerciale di Ford, ha sottolineato come l’aggiunta di questa funzione porti il Ranger a “un altro livello”. Per chi lavora fuori città o in cantieri, potrebbe fare la differenza. Il Ranger PHEV ha quattro modalità di guida che consentono di ottimizzare l’uso dell’energia elettrica: Auto EV, EV Now, EV Later e EV Charge. Ogni modalità è pensata per rispondere a diverse esigenze di guida e utilizzo del motore. Ford sembra davvero avere pensato a tutto.