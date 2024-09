Donald Trump ha deciso di lanciare una sua piattaforma dedicata alle criptovalute. Secondo quanto diffuso dal New York Times, quello lanciato dal candidato alla presidenza degli Stati Uniti è un progetto del tutto rischioso in vista del voto.

Non a caso, Donald Trump sulla piattaforma X ha sottolineato che il progetto di finanza, denominato World Liberty Financial, è destinato a rendere grandi le criptovalute e l’America.

“Diffondendo stablecoin ancorati al dollaro USA in tutto il mondo garantiamo che il predominio del dollaro statunitense continui, assicurando la leadership finanziaria e l’influenza dell’America sulla scena globale”.

Donald Trump lancia una piattaforma di criptovalute

Donald Trump sembra avere le idee chiare sul nuovo progetto che vede come protagonista una piattaforma di criptovalute. Come accennato in apertura, però, il New Yord Times la ritiene una mossa azzardata in vista del voto.

“Stiamo lavorando con i migliori esperti in sicurezza del mondo. Stiamo lavorando con Aave, collaborando per creare una piattaforma che stabilisca nuovi standard e promuova la DeFi. La nostra missione è cristallina: rendere grandi le criptovalute e l’America guidando l’adozione di massa di stablecoin e finanza decentralizzata. Crediamo che la DeFi sia il futuro e ci impegniamo a renderla accessibile e sicura per tutti”.

Secondo quanto diffuso, la piattaforma è basata sulla tecnologia blockchain che manterrebbe traccia delle transazioni in modo criptato e dunque del tutto sicuro. La possibilità sarà dunque quella di comprare, vendere o scambiare criptovalute direttamente da utente a utente, senza intermediazione.

“Vogliamo che gli stablecoin ancorati agli USA rimangano il livello di regolamento mondiale per i prossimi 100 anni. Il dollaro USA è stato la spina dorsale della finanza globale per decenni, ma ora è sotto attacco da parte di stati nazionali esteri”.

Ricordiamo che la piattaforma è stata lanciata online da Donald Trump insieme ai suoi figli ed alcuni imprenditori.