CATL rivoluziona le batterie per camion e autobus elettrici

CATL ha svelato a Hannover, durante l’IAA Transportation 2024, le nuove batterie Tectrans – T. Queste sono state studiate appositamente per camion elettrici. L’azienda, già leader mondiale del settore, punta ancora più in alto con due varianti: Long Life Edition e Superfast Charging Edition. Ma che cosa le rende davvero rivoluzionarie? CATL ha dichiarato che la versione Long Life Edition garantisce una durata di almeno 2,8 milioni di chilometri o 15 anni. L’autonomia? Fino a 500 km. Un altro aspetto innovativo è la compatibilità con il sistema di battery swap di CATL. Si tratta di una tecnologia che promette di trasformare il settore logistico. Il loro uso ridurrebbe drasticamente i tempi di fermo per la ricarica delle batterie.

La Superfast Charging Edition offre una ricarica rapida fino a 4C, permettendo di raggiungere il 70% della carica in soli 15 minuti. La batteria, disponibile con capacità tra 200 e 600 kWh, è perfetta per i camion che devono percorrere lunghe distanze senza compromettere i tempi di attività. CATL ha già stretto accordi con giganti europei come Daimler Truck, Volkswagen e Volvo per le sue batterie. Ma quanto potrà cambiare questo la logistica elettrica?

Batterie per autobus e veicoli leggeri

CATL non si ferma solo ai camion. Ha presentato la Tectrans – L, pensata per veicoli elettrici leggeri, e la Tectrans – B, progettata per gli autobus. La versione Bus Edition vanta una densità energetica di 175 Wh/kg, con una durata stimata di 15 anni o 1,5 milioni di km. CATL assicura che tali batterie siano certificate IP69, quindi resistente all’immersione in acqua fino a 72 ore. Perché questa certificazione è così importante? Garantisce che i mezzi pubblici siano affidabili in qualsiasi condizione atmosferica, offrendo maggiore sicurezza per gli utenti. Con la Tectrans – B, CATL prevede di equipaggiare 80 modelli di autobus in collaborazione con importanti marchi come Dongfeng, Golden Dragon e Yutong Bus. Non è ancora chiaro quando inizierà la produzione di massa. Le premesse sono tuttavia chiare. Di questo passo il futuro dei trasporti pubblici ed elettrici sembra sempre più vicino.