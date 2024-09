Audi RS7 by Mansory: 1.035 CV, design e grandiosa potenza

Mansory ha stravolto l’Audi RS7, trasformando una sportiva già potente in una vera e propria belva stradale. Il preparatore tedesco ha messo mano al V8 biturbo da 4,0 litri per renderlo ancora più ruggente. Ha portato la sua potenza a un incredibile 1.035 CV e la coppia a 1.199 Nm. Cosa si cela dietro a questi numeri impressionanti? Anche se i dettagli tecnici non sono ancora stati svelati, si sa che Mansory ha installato turbocompressori maggiorati. Ha anche apportato modifiche profonde al motore e al sistema di alimentazione. È evidente che questo lavoro di fino ha portato l’Audi RS7 a un livello di prestazioni incredibile. Se la versione standard raggiunge i 100 km/h in meno di 4 secondi, si prevede che questa variante estrema possa farlo in meno di 3 secondi. Si tratta di un risultato riservato a poche hypercar sul mercato. Che impatto avrà questa trasformazione sull’esperienza di guida?

Aggressività e lusso per la nuova versione dell’auto Audi

Oltre al motore, anche l’estetica della Audi RS7 è stata completamente rivisitata. Mansory ha deciso di ridisegnare il frontale, utilizzando fibra di carbonio per la griglia e le prese d’aria, rendendo l’auto più aggressiva e aerodinamica. Un nuovo splitter anteriore e canard accentuano ulteriormente il look cattivo, mentre le minigonne laterali e gli specchietti retrovisori in carbonio arricchiscono le fiancate. Al posteriore, l’enorme alettone e il diffusore non passano certo inosservati, completando un quadro estetico che urla prestazioni. I cerchi in lega, disegnati appositamente da Mansory, danno quel tocco finale di esclusività. Ma è solo questione di estetica o c’è dell’altro?

All’interno, la trasformazione continua. Pelle arancione ovunque, dai sedili alla plancia, passando per i pannelli porta e il volante. Le cinture di sicurezza si abbinano alla stessa tonalità, creando un contrasto forte con le cuciture nere e i dettagli elaborati. Mansory non ha risparmiato nemmeno un angolo dell’abitacolo, rendendo l’Audi RS7 una sportiva lussuosa a tutti gli effetti. Questa combinazione di eleganza e performance la rende un’auto desiderabile per chi cerca il massimo su strada.