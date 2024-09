Acquistare uno smartphone a rate, risparmiando sul costo del dispositivo scelto, è ormai possibile grazie ai vari gestori telefonici ma soltanto con WindTre è possibile ottenere uno smartphone 5G gratis.

Le offerte All Inclusive permettono infatti di ricevere un dispositivo a costo zero e propongono ogni mese degli ottimi servizi. La miglior offerta del momento è senz’altro la WindTre Start 5G, disponibile al costo di soli 12,99 euro al mese ma l’opzione da non perdere se si desidera navigare senza limiti e ottenere uno smartphone Samsung è la WindTre Unlimited Pro 5G Easy Pay.

Attiva la WindTre Unlimited Pro 5G e ricevi uno smartphone Samsung

Attivando la WindTre Unlimited Pro 5G Easy Pay, i nuovi clienti potranno ottenere ogni mese:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 Minuti per le chiamate verso l’estero

Giga senza limiti per la navigazione alla massima velocità disponibile

La tariffa include uno smartphone Samsung Galaxy A35 5G a costo zero. I clienti, dunque, dovranno sostenere soltanto una spesa di 29,99 euro al mese per poter rinnovare l’offerta e poter usufruire dei contenuti previsti. Durante l’attivazione sarà necessario indicare la propria preferenza e decidere se attivare l’offerta con o senza dispositivo incluso.

I nuovi clienti potranno attivare la tariffa tramite modalità differenti: accedendo al sito ufficiale e completando l’acquisto online per ricevere la SIM tramite corriere; effettuando il preordine online e ritirando SIM e smartphone in negozio; o recandosi direttamente in uno dei punti vendita abilitati. In qualunque caso, sarà prevista una spesa iniziale per la nuova SIM che, salvo promozioni locali, necessiterà di soli 10,00 euro.

Si ricorda che l’offerta è disponibile soltanto in versione Easy Pay. Quindi, ogni spesa dovrà essere affrontata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Ognuno potrà indicare la modalità di pagamento da utilizzare al momento dell’acquisto della SIM.