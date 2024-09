Il settore tecnologico, in particolar modo quello smartphone, è un mondo in continua evoluzione. Le novità tecniche tra un modello e l’altro spesso sono enormi ma ci sono alcune volte in cui tra due modelli successivi si fatica a trovare le differenze. Samsung potrebbe aver scelto di intraprendere questa strada con il Galaxy S25 Plus.

Stando a quanto trapelato da un recente report, il prossimo flagship coreano potrebbe assomigliare molto al proprio predecessore per una specifica tecnica ben precisa. Il Galaxy S25 Plus potrebbe equipaggiare la stessa batteria del Galaxy S24 Plus.

Entrando maggiormente nello specifico, Samsung potrebbe utilizzare una batteria dotata di una capacità tipica di 4.755mAh che, per ragioni di marketing, diventerebbe da 4.900mAh. Se questa indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera, possiamo immaginare che questo approccio dovrebbe essere utilizzato anche per i Galaxy S25 e S25 Ultra. I due terminali saranno caratterizzati rispettivamente da batteria da 4.000mAh e da 5.000mAh.

Samsung potrebbe aver scelto di mantenere invariata la batteria del Galaxy S25 Plus rispetto al modello precedente puntando a migliorare le componenti e l’ottimizzazione software

Un altro elemento non ancora chiaro è se Samsung utilizzerà esattamente la stessa batteria equipaggiata dai Galaxy S24 o se soltanto la capacità resterà invariata. Si tratta di un passaggio fondamentale da comprendere in quanto, pur mantenendo la stessa capacità, una batteria più recente potrebbe essere sicuramente più performante.

Inoltre, sarà importante anche il lavoro di ottimizzazione software legato alla OneUI. Infatti, i consumi degli smartphone sono legati, oltre che all’utilizzo, anche al software che gestisce l’accesso alle risorse di sistema.

Un lavoro di affinamento permette di mantenere inalterata la capacità ma guadagnare importanti ore di schermo acceso. Infine, anche il SoC impatta sui consumi finale e il chipset equipaggiato dai Galaxy S25 dovrebbe essere realizzato con un processo produttivo a 3nm, consentendo di mantenere bassi i consumi.

Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire quali novità Samsung introdurrà con i Galaxy S25.