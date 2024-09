Tutti possono finalmente acquistare uno degli smartphone di fascia medio-alta più interessanti del momento, è disponibile Motorola Moto Edge 50 Pro, un prodotto che viene proposto con al suo interno le migliori specifiche del momento, ad un prezzo estremamente conveniente.

Il tutto parte con un pannello da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED di altissima qualità, che viene impreziosito dalla presenza di un refresh rate elevato, se considerate giustappunto che raggiunge fino i 144Hz, con dettaglio e nitidezza mai visti in questa fascia. Il processore è il Qualcomm Snapdragon di ultima generazione, che viene affiancato da una configurazione di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, comunque espandibile tramite l’ausilio di una microSD.

Ricevete le offerte Amazon ed i codici sconto gratis, correndo subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram.

Motorola Moto Edge 50 Pro: che sconti oggi

La promozione di cui vi parliamo oggi è davvero più unica che rara, dovete infatti sapere che lo smartphone può essere acquistato alla modica cifra di soli 458,47 euro, così da riuscire a risparmiare il 34% del valore originario, partendo comunque dal prezzo consigliato di 699 euro. Premete questo link per effettuare l’ordine su Amazon.

Il dispositivo presenta una serie di specifiche tecniche di primissimo livello, tra cui comunque troviamo la batteria da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 125W, utilissima per tornare ad utilizzare il device in poco tempo, passando per la sua certificazione IP68, per la resistenza a schizzi d’acqua e polvere, ma anche una tripla fotocamera posteriore, con il sensore principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 13 megapixel, ed uno zoom da 10 megapixel. Il sistema operativo di base è Android 14, con praticamente nessuna personalizzazione software, utilissima per riuscire a godere, in parole povere, della pura e semplice esperienza Android Stock che tanti di noi vorrebbero poter godere nel periodo corrente, e non solo.