MINI John Cooper Works E: pronta al debutto con oltre 250 CV

L’attesa per la nuova MINI John Cooper Works E è alle stelle. Il suo debutto è previsto tra un po’, ma c’è una sorpresa. Grazie al Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT), ci sono nuove informazioni su questo modello sportivo completamente elettrico. Le vetture destinate al mercato cinese devono ottenere l’omologazione e ciò ha permesso di rivelare alcune specifiche importanti della MINI JCW E in anteprima.

Dal punto di vista estetico, la vettura sarà caratterizzata da un body kit esclusivo che ne esalta l’aggressività. Il frontale presenta una nuova presa d’aria centrale e inserti aerodinamici. I dettagli ne evidenziano il carattere sportivo e ne accentuano le linee. Di lato, le minigonne e i cerchi in lega da 18″ con pinze dei freni rosse sono inconfondibili. Al posteriore, troviamo il diffusore e il logo JCW accanto alla scritta “COOPER” confermano la sua identità ormai storica.

Motore potente e un design grintoso della nuova MINI

La scheda tecnica pubblicata dal MIIT ha rivelato anche alcune caratteristiche interessanti del powertrain. La MINI John Cooper Works E sarà dotata di un motore elettrico da 190 kW, pari a 258 CV. Questo è capace di spingere l’auto fino a una velocità massima di 200 km/h. Non ci sono informazioni ufficiali sulla batteria. Molti credono però che sia probabile che avremo la stessa della Cooper SE, con una capacità di 54,2 kWh. Il peso complessivo del veicolo è di 1.670 kg. In tal modo mantiene un rapporto peso-potenza bilanciato per garantire prestazioni brillanti. Ma cosa ci si può aspettare dagli interni? Pur non avendo ancora immagini inerenti, è facile immaginare che ci saranno personalizzazioni specifiche. Potrebbe esserci infatti, come per altre versioni, sedili sportivi e grafiche dedicate per l’infotainment. Ma sarà solo full electric? No.

La nuova MINI John Cooper Works non sarà solo elettrica. Oltre alla versione a batteria, è prevista anche una variante a benzina. Quest’ultima è stata creata per soddisfare gli appassionati delle performance tradizionali. Sarà questa l’ultima generazione a offrire una motorizzazione a combustione interna? E come cambierà l’esperienza di guida con l’elettrificazione? La JCW E sarà in grado di mantenere il suo DNA sportivo? Non si sa. Ora dobbiamo attendere la presentazione ufficiale per ricevere tutte le risposte.