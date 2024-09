WhatsApp è un’applicazione conosciuta praticamente da tutti, in molti paesi del mondo.

Si tratta di una piattaforma per la messaggistica istantanea, con la quale quindi inviare e scambiarsi non solo messaggi ma anche contenuti multimediali, documenti e molto altro. Infatti, se in partenza le funzioni di WhatsApp erano limitate allo scambio di messaggi di testo, al giorno d’oggi la piattaforma comprende una serie di diverse funzioni.

Quindi WhatsApp ha un bacino di utenti veramente molto importante, con uno scambio di messaggi giornalieri che può arrivare addirittura a 1 miliardo. Nonostante ciò, e l’utilizzo smodato che si fa nell’applicazione, non tutti conoscono alcuni trucchi e segreti molto semplici che potrebbero rendere ancora migliore l’esperienza.

WhatsApp: quali sono i trucchi e i segreti della famosa applicazione?

WhatsApp viene utilizzato quotidianamente per l’invio di messaggi, di contenuti multimediali, di messaggi vocali e molto altro. Scopriamo, però, quali sono i migliori trucchi e i segreti da utilizzare su questa famosissima piattaforma.

Recupero dei messaggi cancellati

Una delle domande che gli utenti su WhatsApp si chiedono più spesso, è sicuramente se sia possibile recuperare i messaggi cancellati per errore dalle chat. Non molti sanno che è davvero possibile farlo, ed è anche molto semplice. Il modo più rapido per recuperare dei messaggi cancellati dalla piattaforma e quello di disinstallare e reinstallare WhatsApp e successivamente ripristinare il backup dei dati.

2. Risparmio dei dati

Al giorno d’oggi una percentuale molto grande di utenti utilizza della promozioni telefoniche con Internet illimitato, però non per tutti è così. Una fetta di utenti alla necessità di risparmiare i dati, e un modo per farlo, durante una videochiamata è quello di recarsi alle impostazioni di WhatsApp, successivamente a Utilizzo dati e archivio e attivare l’opzione Riduci consumo dati.

3. Programmare i messaggi da inviare

Un’altra opzione molto utile, ma che non tutti conoscono, è la possibilità di programmare dei messaggi da inviare in un secondo momento. Al momento non è possibile attivare un’opzione direttamente sull’applicazione, ma è possibile farlo utilizzando app di terze parti.