Esselunga: con i suoi SCONTI ogni sogno diventa realtà

Esselunga, è facile pensare con questo nome subito a prodotti alimentari di alta qualità, no? Sapevi però che puoi trovare anche elettrodomestici all’avanguardia a prezzi incredibili? Non hai mai dato un’occhiata al volantino? Beh, è ora di farlo! Fino alla fine di ottobre, Esselunga ti propone offerte extra folli su elettrodomestici wow. Lavatrici, frigoriferi e perfino cantinette per il vino sono in vendita a prezzi così vantaggiosi che sarà difficile non lasciarsi tentare. Se stai pensando di rinnovare la tua cucina o hai bisogno di qualcosa per lavare ed asciugare i tuoi vestiti, Esselunga è la risposta ad ogni tua singola richiesta. Grazie alle super promo, puoi trovare modelli di ultima generazione! Daranno un tocco di stile moderno alla tua casa. Non è forse il momento giusto per un po’ di shopping?

Grandi occasioni su elettrodomestici fantastici da Esselunga

Tra le offerte più irresistibili, troviamo la lavatrice Samsung Ai Control WW11DG6B85 in promozione a soli 579€. Un modello dalle alte prestazioni, perfetto per chi desidera efficienza e design elegante, disponibile anche in versione nera. È forse il momento di cambiare la tua vecchia lavatrice? Con questo prezzo, la tentazione è forte! Se invece sei alla ricerca di un frigorifero per la tua cucina, Esselunga ha pensato anche a te! Il Frigorifero Samsung RF48A400EM9 è in offerta a soli 899€, un prezzo imbattibile per un modello così avanzato. Oppure, se cerchi qualcosa di altrettanto performante ma più economico, c’è il Frigorifero Combinato Hisense RB440N4BCE a 479€ e il Frigorifero Sharp SJ-FBA09DMXPE a 489€. A questi prezzi, è davvero difficile resistere!

E per qualcosa di particolare? Se ami il buon vino, non puoi lasciarti sfuggire la Cantinetta vini Hisense RW12D4NWG0, disponibile a soli 279€. Perfetta per conservare le tue bottiglie nelle condizioni ideali, dando un tocco di classe alla tua casa. Visita subito il sito ufficiale Esselunga o vai subito nel punto vendita più vicino per scoprire tutte le altre offerte valide fino a fine ottobre. Approfitta di questi sconti incredibili e rinnova la tua casa con stile e convenienza!