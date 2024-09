Dopo il recente lancio degli iPhone 16, Apple si prepara a un nuovo evento per ottobre, questa volta dedicato ai Mac. La notizia arriva da Mark Gurman di Bloomberg, che ha anticipato le novità nella sua rubrica “Power On”. Il punto principale sarà ancora l’intelligenza artificiale, ma applicata ai computer. Secondo le indiscrezioni, l’evento vedrà la presentazione di tre nuovi MacBook Pro. Uno da 14 pollici di fascia “base” e due modelli di fascia alta, sempre da 14 e 16” con l’inedito chip M4. Il modello base monterà il chip M4, già visto negli iPad Pro, mentre quelli più performanti utilizzeranno i nuovi M4Pro e M4Max. I quali offriranno potenza e prestazioni superiori per i professionisti.

Apple: aspettative per il 2025 e oltre, MacBook Air e Mac Pro in arrivo

Accanto ai MacBook, Apple introdurrà anche un nuovo iMac con chip M4 e un Mac-mini aggiornato. Quest’ultimo potrebbe subire un ridimensionamento, diventando simile all’AppleTV in termini di dimensioni, ma mantenendo la potenza del nuovo processore. Il mini dovrebbe includere solo porte USB-C, abbandonando completamente le vecchie USB-A. Insieme a una porta Ethernet, un connettore HDMI e un jack audio da 3,5mm. Non è prevista l’introduzione di un alimentatore esterno, nonostante i rumor iniziali.

Chi attendeva l’aggiornamento del MacBook Air con chipM4 dovrà attendere fino al primo trimestre del 2025, come confermato da Gurman. Le anticipazioni parlano di un MacBook-Air più potente e leggero, ideale per chi cerca un dispositivo portatile senza rinunciare alle capacità. Nel 2025 dovrebbero arrivare anche un MacStudio con M4, previsto per la metà dell’anno, e il MacPro. Entrambi segneranno un importante passo in avanti per la linea di computer desktop del brand.

Infine, alcuni rumor parlano anche del futuro MacBook Pro con display OLED. Ma secondo gli analisti, tale tecnologia non sarà disponibile prima del 2026. Apple sembra così essere pronta a rispondere alla crescente richiesta di hardware di alta gamma. Arrivando a consolidare ulteriormente la sua posizione nel mercato dei computer.