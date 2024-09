1Mobile presenta una nuova offerta dedicata ai clienti in portabilità, con un occhio particolare alla connettività di ultima generazione. La proposta, chiamata “Speed 5G 120,” include ben 120GB di traffico dati in 5G al costo di soli 7,90€ mensili. Un’opportunità pensata per chi desidera navigare ad alta velocità senza spendere troppo. La promozione offre il primo mese gratuitamente a tutti i nuovi iscritti che scelgono di passare a 1Mobile da altri operatori. L’attivazione della SIM ha un costo di 5€ per chi effettua la portabilità da un altro operatore e di 7€ per chi richiede una nuova scheda.

1Mobile: termini e condizioni, dettagli sull’utilizzo e la compatibilità

L’offerta è valida ancora per poco, ed è pensata per garantire la massima flessibilità. Coloro che sottoscriveranno il piano avranno la possibilità di usufruire di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e di 50 SMS. La navigazione in 5G è possibile grazie all’accesso all’infrastruttura di rete fornita da Vodafone. Se non vengono rispettati i requisiti minimi per il 5G, la navigazione resterà comunque disponibile in 4G. Il traffico dati non utilizzato durante il mese in corso non può essere accumulato per quello successivo.

Per usufruire dei vantaggi della “Speed

5G 120,” è necessario completare con successo il passaggio in portabilità entro il primo rinnovo. In caso contrario, verrà addebitato il costo del primo mese, anche se originariamente omaggiato. L’offerta si rinnova automaticamente ogni volta e può essere disattivata in qualsiasi momento direttamente dall’area personale del sito o tramite l’app di 1Mobile.

In caso di credito insufficiente, la promo viene sospesa e potrà essere riattivata con una ricarica adeguata. È poi possibile passare a questa offerta da qualsiasi altra promozione, ma solo tramite l’app o l’area riservata del sito. La compatibilità dei servizi di Uno Mobile potrebbe variare con alcuni dispositivi, tra cui quelli equipaggiati con sistemi operativi Blackberry OS.