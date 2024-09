Una piaga che affligge l’Italia e tutti i paesi del mondo è costituita senza alcun dubbio dalle truffe online, questi attacchi infatti cumulano letteralmente nel web e cercano di colpire la più grossa fetta di utenza possibile che l’obiettivo di appropriarsi di dati utili ad altre tipologie di reato come il furto di identità o i furti direttamente dal conto corrente.

Questa tipologia di reato si sta letteralmente diffondendo a macchia d’olio dal momento che i truffatori sfruttano un crescente numero di canali di comunicazione diversi per cercare di colpire quanti più utenti possibile, l’ultima frontiera utilizzata proprio da questi ultimi è rappresentata da WhatsApp, il noto social e di messaggistica infatti è diventato palcoscenico di numerosi messaggi di Truffa diffusi con l’obiettivo di imbrogliare gli utenti, un fenomeno che sta testando molto allarme in Italia e che necessita sicuramente di tanta attenzione per uscire a proteggersi nel modo più adatto.

La truffa su WhatsApp

Una truffa che ultimamente sta spopolando molto sull’applicazione di messaggistica istantanea esordisce come un banale messaggio da un numero sconosciuto che recita “Ciao, hai un minuto ?” al quale in caso di risposta faranno seguito altri messaggi che avranno l’obiettivo di far abbassare la guardia alla vittima portandola a far trapelare i propri dati sensibili con l’inganno o tramite strategie di ingegneria sociale basate su problemi da risolvere o ricatti a sfondo sessuale.

Il modo migliore per difendersi è quello di non prestare attenzione a quanto vi viene detto e bloccare immediatamente il contatto che vi ha mandato il messaggio, ovviamente segnalate tutto WhatsApp che potrà così vedere l’accaduto e provvedere con tutte le procedure del caso a rintracciare l’artefice del tentativo di truffa per i provvedimenti adeguati, ricordatevi di restare informati su tutte le nuove truffe in circolazione è essenziale per non cadere nel tranello, abbiate occhio mal fidato.