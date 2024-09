WhatsApp nasconde 3 FUNZIONI segrete, ecco quali

Se non avete mai sentito parlare di applicazioni di terze parti in grado di implementare WhatsApp, sarà il momento di imparare. Ce ne sono tre molto interessanti che diversi utenti già usano da anni e con cui si trovano molto bene.

WhatsApp: con queste funzionalità gli utenti possono avere molto di più

Partendo con la prima funzionalità che è diventata ormai un argomento che sta nella bocca di tutti, è possibile grazie a Whats Tracker. Gli utenti possono infatti tornare a spiare le persone quasi come anni fa, ma senza essere troppo invadenti. L’unica forma di spionaggio che consente questa applicazione è quella del monitoraggio delle entrate e delle uscite. Usando la piattaforma infatti lo spione di turno potrà sapere l’orario preciso di ogni accesso e di ogni uscita da WhatsApp. In questo modo anche le persone che sono solide a nascondere il loro ultimo accesso, non potranno fare a meno di essere beccati in flagrante mentre sono attive in chat. Ogni volta infatti che una persona ha scelta dall’utente che ha scaricato Whats Tracker entrerà o uscirà da WhatsApp, arriverà una notifica istantanea.

Le sorprese non finiscono qui visto che c’è un’altra applicazione molto famosa che permette di essere praticamente invisibili nella chat. Unseen, questo il suo nome, Ggarantisce la possibilità di leggere al di fuori di WhatsApp tutti i messaggi che arrivano praticamente intercettandoli. È così che si potrà essere al corrente di qualsiasi informazione in arrivo in chat su WhatsApp ma senza doverlo aprire. L’ultimo accesso dunque non verrà mai registrato e si resterà ignoti.

Per concludere c’è il miglior modo per recuperare i messaggi che gli utenti più furbi cancellano all’interno della vostra chat. Basta scaricare WAMR che, memorizzando il contenuto delle notifiche, non si perde alcun messaggio. È in questo modo che potranno cancellare qualsiasi tipo di testo dalla chat: lo potrete sempre recuperare.