United Airlines ha reso noto di voler ottimizzare i servizi offerti tramite l’installazione del Wi-Fi Starlink di SpaceX su oltre 1.000 aerei. L’obiettivo è quello di dotare tutti i suoi aerei nel corso dei prossimi anni cosi da offrire un servizio inevitabilmente migliore di quello attuale.

Secondo quanto dichiarato dalla compagnia aerea, il servizio che sarà attivato nel corso dei prossimi anni promette una velocità fino a 220 Mbps. Il nuovo progetto, pertanto, mira ad ottimizzare l’attuale tecnologia presente sugli aerei della compagnia.

United Airlines: Wi-Fi Starlink sugli aerei

United Airlines vuole consentire ai passeggeri di avere un’esperienza a bordo del tutto ottimale. A tal proposito ha pensato di dotare tutti i suoi aerei del Wi-Fi Starlink di SpaceX andando ad apportare migliorie rispetto all’attuale sistema.

“Tutto ciò che potete fare a terra, presto sarete in grado di farlo a bordo di un aereo United a 35.000 piedi, praticamente ovunque nel mondo”, queste le parole rilasciate dall’amministratore delegato di United Airlines, Scott Kirby.

Come accennato in apertura, il progetto prevede di offrire un servizio con velocità fino a 220 Mbps per aereo. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un sistema sottoposto già a numerosi test. Nello specifico, i test reali hanno mostrato risultati con velocità superiori a 100 Mbps con latenza inferiore a 100 ms.

Perchè United Airlines punta a portare il nuovo Wi-Fi sui suoi aerei? La risposta può essere facilmente intuibile. Così facendo la compagnia può entrare in diretta concorrenza con altre società che già hanno deciso di adottare il servizio. A tal proposito ricordiamo che negli Stati Uniti, il Wi-Fi Starlink ad alta velocità è disponibile su JSX o Hawaiian Airlines ma sono davvero tante le compagnie aeree internazionali che puntano all’installazione. Tra queste, infatti, ci sono la WestJet, Qatar Airways e Air New Zealand. Non ci resta che attendere ulteriori novità da parte di United Airlines.