Samsung è a conti fatti al regina dei tablet con sistema operativo Android, nel corso degli ultimi tempi è stata in grado di mettere sul mercato un numero sempre più elevato di prodotti di qualità ed adatti praticamente a tutte le tasche, tra questi ad esempio possiamo trovare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, che viene proposto al pubblico su Amazon con un prezzo di vendita di poco superiore ai 200 euro.

La promozione va a toccare un modello che prevede display da 10,4 pollici di diagonale, un IPS LCD completamente touchscreen, ma comunque di più che discreta qualità, in termini di dettaglio e di rispetto della gamma cromatica. Il processore è il Samsung Exynos 9611, un octa-core con frequenza di clock a 2,3GHz, che viene affiancato da una configurazione più che completa e funzionale, tra cui troviamo 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: offerta da non perdere

Il prezzo di acquisto di questo ottimo tablet non potrebbe essere più user-friendly, infatti il Samsung Galaxy Tab S6 Lite avrebbe oggi un listino di 359 euro, che però risulta essere ridotto di circa 120 euro solamente in questi giorni, per arrivare così a spendere solamente 239,90 euro per il suo acquisto (sconto effettivo del 33%). Premete qui per acquistare.

Il sistema operativo è Android 14, con personalizzazione grafica One UI adattata al tablet, è disponibile nella colorazione Oxford Gray, dal design molto elegante ed allineato con gli alti standard della line-up, all’interno della confezione è possibile trovare la S Pen, per estendere così l’usabilità del prodotto al massimo, mentre la batteria da 7040mAh risulta essere più che adeguata per l’utilizzo nel lungo periodo, senza essere costantemente costretti alla ricarica.