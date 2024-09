È da diverso tempo che si sente parlare in rete del possibile arrivo sul mercato mobile di un nuovo smartphone di fascia media del colosso sudcoreano Samsung. Ci stiamo riferendo in particolare particolare prossimo Samsung Galaxy M55s. Di quest’ultimo sono da poco arrivate alcune prime conferme, dato che lo smartphone è stato avvistato sul sito ufficiale dell’azienda. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy M55s sta arrivando, arriva la conferma da parte di Samsung

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato sul sito ufficiale di Samsung India un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy M55s. Di quest’ultimo se ne parlava in rete già da un po’ di tempo, ma ora abbiamo avuto una prima conferma ufficiale.

Nello specifico, lo smartphone in questione è stato quindi avvistato nella sezione supporto del sito ufficiale di Samsung India, confermando quindi il suo nome effettivo. È stato poi confermato che il nuovo device sarà distribuito con tagli di memoria comprendenti almeno fino a 8 GB di RAM. Quasi sicuramente, comunque, al momento del suo debutto ufficiale saranno resi disponibili ulteriori tagli di memoria.

Questo è quanto è emerso di questo nuovo smartphone di casa Samsung in queste ore. Nel corso delle ultime settimane, però, sono emerse ulteriori indiscrezioni, tra certificazioni di rilievo e avvistamenti sul portale di benchmark Geekbench. Secondo quanto è emerso, a bordo del nuovo device ci sarà il processore Snapdragon 7 Gen 1. Sul fronte, invece , lo smartphone dovrebbe avere un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Insomma, abbiamo avuto modo di conoscere già numerose caratteristiche di questo dispositivo medio di gamma. Non ci resta che attendere la data del debutto ufficiale di questo nuovo Samsung Galaxy M55s.