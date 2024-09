Samsung Galaxy A15 è a tutti gli effetti lo smartphone su cui gli utenti devono fare affidamento per spendere meno di 200 euro e riuscire ugualmente a godere dell’ottima esperienza garantita dalla One UI 6.1.1 dell’azienda sudcoreana, oltre che mettere le mani su specifiche e funzionalità comunque di ottimo livello.

Il prodotto parte con il garantire la presenza di un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, che può raggiungere la risoluzione massima in FullHD+, le cornici sono sufficientemente sottili sui bordi lunghi, un po’ più marcate su quelli corti, ma affidandosi ugualmente ad un processore octa-core dalla frequenza di clock elevata, che viene supportato dalla presenza di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD fino ad un massimo di 1TB).

Samsung Galaxy A15: un prezzo inedito ed esclusivo

La promozione che gli utenti possono scoprire su Amazon permette loro di acquistare il Samsung Galaxy A15 ad un prezzo mai visto prima d’ora, poiché comunque la spesa da sostenere equivale a soli 137,89 euro, con alle spalle la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente no brand. Premete qui per l’acquisto.

Il prodotto presenta una batteria che può raggiungere senza problemi i 5000mAh, soluzione più che adeguata per garantire una buona usabilità in termini pratici anche nel medio/lungo periodo, senza essere continuamente costretti a ricorrere alla presa a muro. Sebbene si tratti di uno smartphone economico, il comparto fotografico è di tutto rispetto, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un secondario ultragrandangolare da 5 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 2 megapixel. A completare il tutto troviamo nella parte anteriore un sensore da 13 megapixel.