Promozioni EXTRA Euronics: approfitta degli sconti esclusivi

Se siete pronti a rinnovare il vostro mondo tech, Euronics è la vostra destinazione ideale. Perché pagare di più quando potete approfittare delle fantastiche promozioni su una vasta gamma di prodotti tecnologici? Dalle smart TV agli smartphone di ultima generazione, passando per elettrodomestici e accessori, troverete tutto ciò che cercate a prezzi da sogno.

Avete bisogno di un nuovo dispositivo per la casa o per il lavoro? Euronics vi copre con offerte imbattibili, sia nei negozi che online. E la cosa migliore è che potete ordinare direttamente da casa con consegna veloce, senza lo stress di cercare il miglior prezzo. Cosa c’è di meglio che fare shopping comodamente dal divano, sapendo di risparmiare? Curiosi di scoprire le offerte esclusive di settembre? Non perdete l’occasione!

Offerte straordinarie di Euronics solo per voi

Se la vostra TV ha fatto il suo tempo, questo è il momento giusto per cambiarla. Da Euronics, potete trovare una TV Samsung 75” 4K a soli 799€, con la possibilità di pagarla in comode rate da 39,95€ senza interessi. Non è il momento perfetto per un upgrade? E per chi cerca di migliorare la vita quotidiana, l’abbinamento lavatrice e asciugatrice Samsung è disponibile a soli 1.098€. Offerte così non si vedono tutti i giorni! Anche sul fronte smartphone le sorprese non mancano. Il nuovissimo Samsung Galaxy S24 è in offerta esclusiva a 869€, ma se preferite un prodotto Apple, potete acquistare l’iPhone 15 per 799€. Euronics propone anche un’ampia scelta di smartphone di altri marchi come HONOR, Xiaomi, OPPO e Vivo.

Non dimenticatevi dei computer, tablet e delle stampanti in promozione: potete trovare una Canon a soli 49€ o il modello Brother professionale a 169€. E, grazie alla possibilità di pagare in 20 rate a tasso zero, potete portarvi a casa il dispositivo che desiderate senza pensieri. Allora, cosa aspettate? Visitate subito il sito ufficiale di Euronics e cominciate il vostro shopping!