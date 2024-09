In una mossa inaspettata, l’Honor 200 Smart è già disponibile all’acquisto in Italia senza una presentazione ufficiale. Questo smartphone economico, infatti, può essere acquistato su Amazon a 159,90 euro e sul sito di WindTre. Anche se non è ancora comparso sulla pagina ufficiale del produttore. Il design del dispositivo è esattamente come quello trapelato dalle informazioni di agosto. Presenta infatti un modulo quadrato dagli angoli arrotondati che contiene le fotocamere posteriori. Le colorazioni disponibili sono due, Midnight Black e Forest Green. Entrambe opache ma con una finitura diversa, la variante verde presenta una trama particolare in filigrana. Ciò potrebbe essere una strategia dell’azienda per stimolare l’interesse dei consumatori prima dell’annuncio ufficiale. Non a caso ha già suscitato curiosità tra gli appassionati del settore e del marchio stesso.

Honor 200 Smart: specifiche tecniche e offerta

Honor 200Smart si posiziona nella fascia economica del mercato, offrendo un hardware bilanciato e alcune caratteristiche interessanti. Il cuore del dispositivo è il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, affiancato da 4GB di RAM e 256GB di archivio. La tecnologia RAMTurbo di Honor consente di espandere virtualmente la RAM aggiungendo altri 4GB. Migliorando così le prestazioni in multitasking. Il display è un ampio pannello TFT LCD da 6,8 pollici con risoluzione FHD+, un refresh rate a 120Hz e una luminosità massima di 850nit. Così da offrire un’esperienza visiva fluida e brillante. Sul fronte delle fotocamere, troviamo una selfie cam da 5MP e due sensori posteriori. Uno principale da 50MP e uno di profondità da 2MP. La batteria da 5.200mAh con ricarica rapida a 35W promette un’autonomia molto estesa. Mentre la certificazione IP64 garantisce una certa resistenza a polvere e schizzi d’acqua. Presenti anche un audio stereo e il jack da 3,5mm. Con un prezzo di 159,90€, l’Honor 200 Smart rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un telefono di qualità a un costo molto contenuto e conveniente.