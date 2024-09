EVO al Salone di Torino: novità tra SUV e monovolume

Al Salone dell’Auto di Torino 2024, EVO del Gruppo DR ha svelato tre nuovi modelli: EVO 6, Spazio ed EVO 8. Queste vetture ampliano la gamma esistente, che già comprende i modelli EVO 3, 4, 5, 7 e il pick-up Cross 4. Cosa hanno di speciale? Il design particolarmente moderno, una tecnologia molto avanzata e prezzi ottimi.

Il SUV EVO 6 infatti parte con 29.900 euro. L’auto colpisce subito per il suo look imponente. Lungo 4,5 metri, sfoggia una calandra ampia e fari a LED separati che dominano il frontale. I cerchi in lega da 20″ aggiungono un tocco sportivo. Gli interni sono all’insegna della pura tecnologia. Il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici si integra perfettamente con il sistema infotainment, anch’esso da 10,25″. La 6 monta un 1.5 turbo benzina da 177 CV, abbinato a un cambio DCT a 7 rapporti. Il motore può essere scelto anche nella versione Thermohybrid benzina/GPL. La vettura presenta anche diverse modalità di guida: abbiamo la Standard, la Eco e la Sportiva.

EVO Spazio e 8: versatilità e potenza

Il monovolume EVO Spazio debutta come prima vettura a 7 posti del marchio. Il suo prezzo? 30.900 euro. La lunghezza è di 4,8 metri e con essa il modello promette grande versatilità. L’auto è quindi il top per chi cerca spazio e comfort. Un tetto panoramico esalta l’ampiezza dell’abitacolo nella sua totalità, rendendo il viaggio ancora più piacevole, soprattutto per i piccoli passeggeri. Il motore è lo stesso 1.5 turbo da 177 CV con cambio DCT a 7 rapporti. Tale tecnologia garantisce sempre la giusta potenza anche per i viaggi più lunghi.

Il SUV EVO 8, invece, è destinato a chi ha bisogno di spazio e potenza, offre una configurazione a 7 posti. Dotato di un ampio display da 14,6″ per l’infotainment, EVO 8 punta molto sulla tecnologia, ancor più dei modelli prima citati. Sarà disponibile con due motorizzazioni. La prima ha un 1.6 Turbo benzina da 185 CV o un 2.0 Turbo benzina da 238 CV, entrambi con un cambio DCT a 7 rapporti. Il prezzo del modello con motore 1.6? Da 32.900 euro. Queste nuove proposte di EVO dimostrano la crescente attenzione del marchio per la tecnologia e il comfort. Saranno in grado di conquistare il mercato?